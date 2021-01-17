17 января 2021, 03:24
Подача электричества жителям трех районов Дагестана возобновлена
Энергетики восстановили прерванное из-за сильного ветра электроснабжение в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", 16 января из-за отключения воздушной линии электропередач без света остались около 32,7 тысячи жителей Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана.
Сегодня, 17 января около 01.00 мск энергетики "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановили энергоснабжение в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах Дагестана, говорится в сообщении на сайте компании.
По данным компании, энергоснабжение было нарушено из-за сильного ветра, скорость которого в указанных районах достигала 20 метров в секунду. В аварийно-восстановительных работах участвовали 678 человек.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Шамильского района Селе Хебда ожидается юго-западный ветер со скоростью два метра в секунду, в ночь с 17 на 18 января он сменит направление на северо-западный, однако скорость останется прежней. В селе Тлярата - административном центре Тляратинского района - ветер также будет дуть со скоростью два метра в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.