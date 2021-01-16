16 января 2021, 22:34
Около 32,7 тысячи жителей Дагестана попали в зону отключения электричества
Без света после отключения воздушной линии электропередачи остались жители Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов, сообщило Минэнерго.
По данным ведомства, отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ
"Шамильское - Анцух", в результате чего обесточены семь подстанций.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах (около 32 700 человек). Мощность отключенных потребителей - 24 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении Минэнерго России.
"Кавказский узел" также писал, что сегодня около 24,5 тысячи жителей соседней республики - Чечни - остались без света после того, как на подстанции 110 кВ "Гудермес" отключился выключатель трансформатора. Электроснабжение в Чечне уже восстановлено.
"Жители Чечни пожаловались на частые отключения электричества", "Пользователи соцсети возмущены длительными отключениями воды в Чечне", "Грозненцы раскритиковали состояние линий электропередачи".
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Электроснабжение в Чечне восстановлено
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16 января 2021, 21:06
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