16 января 2021, 21:20
Электроснабжение в Чечне восстановлено
Подача электроэнергии в дома жителей Гудермеса и Гудермесского района возобновлена, сообщило ПАО "Россети Северный Кавказ".
Как писал "Кавказский узел", около 24,5 тысячи жителей Чечни сегодня остались без света после того, как на подстанции 110 кВ "Гудермес" отключился выключатель трансформатора.
Без электроснабжения временно осталась часть жителей Гудермеса, а также селений Мелч-Хи, Шуани и Н-Беной Гудермесского района, уточнило ПАО "Россети Северный Кавказ".
"Специалисты "Чеченэнерго" оперативно, менее чем за 2 часа, полностью восстановили энергоснабжение потребителей Гудермесского района. Энергоснабжение социально значимых объектов не прерывалось и осуществлялось в полном объеме", - сообщается на сайте компании.
"Жители Чечни пожаловались на частые отключения электричества", "Пользователи соцсети возмущены длительными отключениями воды в Чечне", "Грозненцы раскритиковали состояние линий электропередачи".
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