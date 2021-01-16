16 января 2021, 20:05
Около 24,5 тысяч жителей Чечни остались без света
Жители Гудермеса и Гудермесского района Чечни попали в зону отключения энергоснабжения, сообщило Минэнерго России.
По данным ведомства, сегодня вечером на подстанции 110 кВ "Гудермес" отключился выключатель трансформатора.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в г. Гудермес и Гудермесском районе (около 24 500 человек)... Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении на сайте Минэнерго России.
"Кавказский узел" ранее писал, что 14 января жители соседней республики - Дагестана - остались без света в связи с непогодой. В зону отключения попали 53 тысячи жителей 118 населенных пунктов. В тот же день энергоснабжение было восстановлено.
"Жители Чечни пожаловались на частые отключения электричества", "Пользователи соцсети возмущены длительными отключениями воды в Чечне", "Грозненцы раскритиковали состояние линий электропередачи".
16 января 2021, 19:53
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Геймеры поспорили о решении HBO доверить Балагову сериал по культовой игре
Часть фанатов игры The Last of Us опасается провала одноименного сериала, первые эпизоды которого HBO доверило режиссеру из Кабардино-Балкарии Кантемиру Балагову. Балагов сам фанат игры, а эстетика его фильмов отвечает сюжету, возразили другие геймеры. Поклонники творчества Балагова опасаются, что картина будет испорчена навязчивой пропагандой идей феминизма и мультикультурализма.
16 января 2021, 19:13
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Азербайджан закупил 4 миллиона доз вакцины на фоне пандемии COVID-19
Вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac закупил Азербайджан на фоне растущей статистики случаев заражения коронавирусом в стране. Вакцинировать планируется до 40 процентов населения, заявил член оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, помощник президента страны Шахмар Мовсумов.
16 января 2021, 18:06
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Участники переговоров с Бибиловым выразили поддержку семье Джабиевых
Политики, выступившие посредниками в урегулировании политического кризиса в Южной Осетии, после переговоров с Анатолием Бибиловым встретилась с матерью и вдовой Инала Джабиева. Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров осудил силовиков, которые мешают участникам круглосуточной акции протеста.
16 января 2021, 17:07
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Кантемир Балагов приглашен снимать сериал HBO
Режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов снимет в Голливуде первые эпизоды сериала "Одни из нас", сообщил его продюсер Александр Роднянский, сравнив творческий успех Балагова с историей Золушки. Молодой режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой.
16 января 2021, 16:40
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Армянской стороне переданы тела двух военнослужащих
Азербайджанская сторона передала Армении тела двух армянских военнослужащих, погибших в зоне конфликта.
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16 января 2021, 00:561
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14 января 2021, 17:50
Энергетики сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Дагестане
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16 января 2021, 13:251
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