Около 24,5 тысяч жителей Чечни остались без света

16 января 2021, 20:05

Жители Гудермеса и Гудермесского района Чечни попали в зону отключения энергоснабжения, сообщило Минэнерго России.

По данным ведомства, сегодня вечером на подстанции 110 кВ "Гудермес" отключился выключатель трансформатора.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в г. Гудермес и Гудермесском районе (около 24 500 человек)... Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении на сайте Минэнерго России.

"Кавказский узел" ранее писал, что 14 января жители соседней республики - Дагестана - остались без света в связи с непогодой. В зону отключения попали 53 тысячи жителей 118 населенных пунктов. В тот же день энергоснабжение было восстановлено.