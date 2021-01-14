14 января 2021, 17:50

Энергетики сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Дагестане

Полностью восстановлено энергоснабжение в девяти районах Дагестана, нарушенное сильными порывами ветра, сообщили "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", почти 53 тысячи жителей Дагестана сегодня остались без света в связи с непогодой. В зону отключения попали жители 118 населенных пунктов. К 11:00 мск энергетики сообщили о возобновлении подачи электричества жителям 74 населенных пунктов.

К 16:00 мск были завершены ремонтные работы в Дагестане, энергоснабжение полностью восстановлено, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Ремонтные бригады устранили "последствия технологических нарушений, спровоцированных сильным ветром до 25 м/с", и ремонтно-восстановительные мероприятия полностью завершены, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В аварийно-восстановительных работах принимали участие 62 бригады, 172 специалиста, 69 единиц спецтехники, они продолжают дежурство, сообщил "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в столице Дагестана - Махачкале - скорость ветра составляет 8 метров в секунду, температура +7 градусов, без осадков. 15 января скорость ветра  сотанется прежней, температура понизится до +5, пойдет дождь. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Махачкалинцы рассказали о перебоях с подачей электричества", "Свыше 53 тысяч жителей Дагестана остались без света", "Энергетики отчитались об устранении последствий аварии в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 января 2021, 18:10

14 января 2021, 17:24

  • Карабахские спасатели отчитались о 1230 найденных телах погибших

    Тело 58-летней женщины обнаружено карабахскими спасателями в селе Карин, и общее число найденных спасателями тел погибших выросло до 1230. Азербайджан не разрешил сегодня спасателям проводить поиски, но их планируется возобновить 15 января, сообщила карабахская сторона.

14 января 2021, 16:27

14 января 2021, 15:51

  • Уроженка Карачаево-Черкесии осуждена за финансирование ИГ*

    Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам заключения жительницу Карачаево-Черкесии Фатиму Чотчаеву за перевод денег по просьбе дочери, которая, по данным следствия, участвовала в деятельности "Исламского государства"*. Осужденная вину не признала.

14 января 2021, 15:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи