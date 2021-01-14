Энергетики сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Дагестане

14 января 2021, 17:50

Полностью восстановлено энергоснабжение в девяти районах Дагестана, нарушенное сильными порывами ветра, сообщили "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", почти 53 тысячи жителей Дагестана сегодня остались без света в связи с непогодой. В зону отключения попали жители 118 населенных пунктов. К 11:00 мск энергетики сообщили о возобновлении подачи электричества жителям 74 населенных пунктов.

К 16:00 мск были завершены ремонтные работы в Дагестане, энергоснабжение полностью восстановлено, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Ремонтные бригады устранили "последствия технологических нарушений, спровоцированных сильным ветром до 25 м/с", и ремонтно-восстановительные мероприятия полностью завершены, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В аварийно-восстановительных работах принимали участие 62 бригады, 172 специалиста, 69 единиц спецтехники, они продолжают дежурство, сообщил "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в столице Дагестана - Махачкале - скорость ветра составляет 8 метров в секунду, температура +7 градусов, без осадков. 15 января скорость ветра сотанется прежней, температура понизится до +5, пойдет дождь. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.