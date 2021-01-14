Энергоснабжение восстановлено в 74 населенных пунктах Дагестана

14 января 2021, 12:36

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 74 из 118 населенных пунктов Дагестана, сообщили в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", почти 53 тысячи жителей Дагестана сегодня остались без света в связи с непогодой. В зону отключения попали жители 118 населенных пунктов.

Восстановлено энергоснабжение более 50% потребителей, оставшихся без света в связи с сильным ветром. В 74 населенных пунктах из 118 полностью завершены восстановительные работы, сообщили в пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"К 11:00 мск энергетикам удалось возобновить энергоснабжение части жителей Тарумского, Гунибского, Сулейман-Стальского, Буйнакского, Цумадинского, Бабаюртовского, Кизлярского, Дахадаевского и Хасавюртовского районов, оставшихся без света из-за шквалистого ветра до 25 м/с", - цитирует пресс-службу ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в столице Дагестана - Махачкале - скорость ветра составляет 8 метров в секунду, температура +8 градусов, без осадков. Ночью скорость ветра останется прежней, температура понизится на один градус, осадков не ожидается. 15 января скорость ветра также составит 8 м/с, температура понизится до +5, пойдет дождь. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.