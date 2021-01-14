Почти 53 тысячи жителей Дагестана остались без света в связи с непогодой

14 января 2021, 10:51

В зону отключения энергоснабжения попали жители 118 населенных пунктов Дагестана. Аварии в сетях происходят в связи с сильным ветром, сообщило Минэнерго России.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (очень сильный ветер с порывами до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - проинформировало ведомство.

По данным Минэнерго, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в

118 населенных пунктах Цумадинского, Касумкентского и Кулинского районов. Всего в зону отключения попали 52 800 человек. "К аварийно-восстановительным работам привлечены 62 бригады в составе 172 человек и 69 единиц техники", - сказано в сообщении на сайте министерства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 января почти 50 тысяч жителей Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов Дагестана остались без электроснабжения. 13 января энергетики отчитались об устранении последствий аварии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в столице Дагестана - Махачкале - скорость ветра составит 8 метров в секунду, температура воздуха +8 градусов, без осадков. Ночью скорость ветра останется прежней, температура понизится на один градус. 15 января скорость ветра также - до 8 м/с, температура понизится до +5, пойдет дождь. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.