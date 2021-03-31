31 марта 2021, 21:38

Самоизоляция для пожилых продлена на Ставрополье

Власти Ставропольского края еще на две недели продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта власти Ставропольского края до конца месяца продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, продлен до 14 апреля, говорится в постановлении, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края. 

За сутки на Ставрополье подтверждены 78 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе увеличилось до 50 442. За сутки от коронавируса скончались четыре пациента, а общее число смертей достигло 1227, указано сегодня в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Ставропольского края смягчили ограничения из-за коронавируса", "Власти Ставрополья перевели все школы на очный режим", "Вирусолог скептически оценил перспективы кустарного пошива костюмов для врачей Ставрополья".

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