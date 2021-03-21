Прокуратура подключилась к проверке массового отравления детей в Волгограде

21 марта 2021, 14:44

Прокуратура изучает обстоятельства заболевания воспитанников детсада в Волгограде, у которых зафиксированы симптомы отравления, сообщило сегодня ведомство. Один из пострадавших детей остается в реанимации, рассказала его мать.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что у восьмерых воспитанников детского сада в Волгограде зафиксированы одинаковые симптомы отравления. Один из них попал в реанимацию. Власти города начали проверку. По их данным, симптомы наблюдались лишь у восьмерых воспитанников из 142, которые питались в одной столовой, поэтому в мэрии предположили, что речь идет об инфекционном заболевании.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку информации о заболевании воспитанников детсада в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Один из пострадавших, трехлетний мальчик, по-прежнему находится в реанимации, рассказала мать ребенка. "Температуры нет, диареи нет, он много спит. В разговоре с врачами жалуется, что у него болит животик. [...] Анализы у нас взяли, но результатов их я пока не знаю", - приводит сегодня ее слова V1.ru.

Информация о состоянии остальных пострадавших детей, по состоянию на 14.30 мск, не опубликована на сайтах мэрии Волгограда и комитета здравоохранения Волгоградской области, а также на странице комитета в Instagram.