Массовое отравление произошло в детском саду в Волгограде

21 марта 2021, 02:45

У восьмерых воспитанников детского сада в Волгограде были зафиксированы одинаковые симптомы отравления. Один из них попал в реанимацию.

В одном из детских садов Тракторозаводского района Волгограда у восьми воспитанников наблюдались симптомы, похожие на ротавирусную или энтеровирусную инфекцию. При этом детском саду было 142 воспитанника, и все они питались в одном столовой.

Одному из воспитанников после возвращения домой стало плохо. По словам матери, ему дважды вызывали скорую помощь, а затем уже ночью повезли во вторую инфекционную больницу в Волжском, где ему стало хуже. После этого его перевезли в 21-ю инфекционную больницу, где положили в реанимационное отделение. По словам врачей, у ребенка пищевой отравление, пишет 20 марта v1.ru.

По данным властей Волгограда, тот факт, что аналогичные симптомы наблюдались лишь у восьмерых воспитанников из 142 позволяет утверждать, что речь идет об инфекционном заболевании. Проводится проверка, по итогам которой будет принято окончательное заключение, информирует "Высота 102".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 4 декабря 2020 года 23 школьника обратились к врачам с жалобами на отравление после посещения столовой в лицее №11 Волгограда. Учебное заведение было закрыто на два дня для проведения дезинфекции. 8 декабря у шести учеников была диагностирована норовирусная инфекция.