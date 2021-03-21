"Скорая помощь", Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

21 марта 2021, 02:45

Массовое отравление произошло в детском саду в Волгограде

У восьмерых воспитанников детского сада в Волгограде были зафиксированы одинаковые симптомы отравления. Один из них попал в реанимацию.

В одном из детских садов Тракторозаводского района Волгограда у восьми воспитанников наблюдались симптомы, похожие на ротавирусную или энтеровирусную инфекцию. При этом детском саду было 142 воспитанника, и все они питались в одном столовой.

Одному из воспитанников после возвращения домой стало плохо. По словам матери, ему дважды вызывали скорую помощь, а затем уже ночью повезли во вторую инфекционную больницу в Волжском, где ему стало хуже. После этого его перевезли в 21-ю инфекционную больницу, где положили в реанимационное отделение. По словам врачей, у ребенка пищевой отравление, пишет 20 марта v1.ru.

По данным властей Волгограда, тот факт, что аналогичные симптомы наблюдались лишь у восьмерых воспитанников из 142 позволяет утверждать, что речь идет об инфекционном заболевании. Проводится проверка, по итогам которой будет принято окончательное заключение, информирует "Высота 102".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 4 декабря 2020 года 23 школьника обратились к врачам с жалобами на отравление после посещения столовой в лицее №11 Волгограда. Учебное заведение было закрыто на два дня для проведения дезинфекции. 8 декабря у шести учеников была диагностирована норовирусная инфекция.

Примечание:

"Работа махачкалинского кафе приостановлена после массового отравления", "Массовое отравление школьников произошло в Таганроге", "Все детские сады Махачкалы закрыты после массового отравления детей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 марта 2021, 11:42

21 марта 2021, 10:48

21 марта 2021, 09:33

21 марта 2021, 08:30

  • Прокуратура заинтересовалась отключением воды в Избербаше

    Начата проверка по факту прекращения водоснабжения в Избербаше, где без воды остались более 42 тысяч взрослых и 18 тысяч детей, информировала прокуратура. Пользователи соцсети усомнились в том, что проверка прокуратуры поможет решить проблемы с водоснабжением в городе.

21 марта 2021, 07:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи