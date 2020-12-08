08 декабря 2020, 18:11

Норовирус выявлен у учеников закрытого лицея в Волгограде

Норовирусная инфекция диагностирована у шести учеников и у работника пищеблока закрытого на дезинфекцию волгоградского лицея №11, сообщили в областном комитете здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", 23 школьника обратились к врачам 4 декабря с жалобами на отравление после посещения столовой в лицее №11, трое из них были госпитализированы, сообщили в экстренных службах Волгограда. Учебное заведение после этого было закрыто на два дня для проведения дезинфекции.

Норовирус – острая кишечная инфекция, зараженный вирусом человек заразен для окружающих. Основную опасность при инфекции представляет обезвоживание. Основная масса больных лечится на дому, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Причиной инфекции в волгоградском лицее №11 стал норовирус, сообщила зампредседателя областного комитета здравоохранения Елена Краснова. "У шестерых детей из заболевших выявлен норовирус и у одного работника пищеблока, определена норовирусная инфекция. Не закончено еще расследование Роспотребнадзора, оно продолжается", – сказала Краснова сегодня брифинге в региональном информационно-аналитическом центре, передает корреспондент "Кавказского узла".

Норовирус часто бывает причиной групповых заболеваний в коллективах и особенно среди школьников, отметила Краснова. "Очень чреваты заносы этой инфекции в организованные коллективы, она способна быстро распространяться и вызывать заболевание. Норовирусная инфекция течет не так тяжело, очень быстро проходит симптоматика, она сходна  с респираторными вирусными заболеваниями, легкими  кишечными инфекциями", – пояснила зампредседателя областного комитета здравоохранения.

Напомним, что 4 декабря два ученика младших классов лицея №11 были госпитализированы, еще 20 детей остались дома. Родители стали массово жаловаться на отравление. Администрация Волгограда в тот же день сообщила, что всего на занятия в лицей не пришли 57 детей. В лицей выехали представители Роспотребнадзора и врачи поликлиники для осмотра присутствующих на занятиях детей, взятия анализов и проб, а прокуратура начала проверку.

Примечание:

"Работа махачкалинского кафе приостановлена после массового отравления", "Массовое отравление школьников произошло в Таганроге", "Все детские сады Махачкалы закрыты после массового отравления детей".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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