Родные сообщили об ухудшении здоровья Малики Джикаевой

19 марта 2021, 01:30

Блогер из Северной Осетии Малика Джикаева, осужденная за незаконный оборот наркотиков, нуждается в лечении, состоянию ее здоровья угрожает опасность, применяемые лекарства существенно ухудшили ее здоровье и качество жизни, заявила ее мать. Защита ждет мотивированного решения суда апелляционной инстанции для подачи кассационной жалобы. По мнению адвоката, приговор Джикаевой должен быть отменен в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального права.

Как собщал "Кавказский узел", Малику Джикаеву (в СМИ ее фамилия также приводится как Джигкаева) задержали в Грозном 9 марта 2020 года по подозрению в хранении наркотиков, 11 декабря 2020 года суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Джикаева не признала вину. Джикаева из-за ареста не может регулярно проходить курс лечения в больнице, сообщила ее адвокат Инара Бедоева. 3 марта Верховный суд Чечни оставил в силе приговор. 12 марта стало известно, что Малика этапирована в колонию.

Две экспертизы подтвердили, что Малика не употребляла наркотиков, сообщил адвокат Джикаевой. Родственники Малики уверены, что запрещенные вещества ей были подброшены с целью наказать ее за эпатажные ролики в Instagram. Кто такая Малика Джикаева, какие ее ролики вызывали резонанс, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне".

Малику этапировали в женскую колонию общего режима в город Зеленокумск, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» мать Джигкаевой Анжела Кудзиева.

Руководство следственного изолятора, где находится Джикаева, рассматривает ее просьба о том, чтобы после вступления приговора в силу оставаться в СИЗО, работая в отряде хозяйственного обслуживания, сообщила 27 января "Чечня Сегодня".

Информацию о просьбе Малики оставить ее в СИЗО не подтверждают ее родные и защита. «Если она и подала заявление, то из-за страха находиться на зоне с уголовниками. Никакую роль не сыграло это не сыграло», - сообщила Анжела Кудзиева.

Она также отметила, что во время ее пребывания в Чечне родным ни разу не дали увидеться с Маликой.

«Видела (дочь) на суде один раз, а так нам ни разу не дали увидеться. Адвокат видела перед Верховным судом одиножды. В данный момент здоровье Малики подорвано, пока везли по этапу, она падала в обморок, центральная нервная система сильно разрушена. Ее осмотрел психиатр, он предложил ей лечь в больницу, болезнь прогрессирует истерикой, страхами, тиком, выкрикиванием громких слов. Ей нужно дорогое лекарство, оно ее спасет - это Когитум. Сегодня (18 марта) ей дали связаться со мной, я все узнала. Ей очень плохо от препаратов, которые ей делали. Ей нельзя было делать психотропные препараты, от этого ей стало хуже», - заключила мать осужденной.

Адвокат Джигкаевой Инара Бедоева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ходатайство о переводе девушки для отбывания наказания в Северной Осетии не могло быть удовлетворено в связи с тем, что в регионе нет женской колонии общего режима.

«Ближайшая колония в Ставрополе, есть в КБР, у нас нет. Заявление о том, чтобы остаться в отряде при СИЗО Чечни Малика не подавала. Согласно закону ее должны определить в колонию, позволяющую отбывать наказание в соответствии с назначенным режимом максимально близко к месту прописки. Сейчас у нас есть шесть месяцев на подачу кассационной жалобы с момента получения приговора. В настоящий момент апелляционного решения на руки мы не получили», - рассказала Бедоева.

Адвокат также сообщила, что перед процессом в Верховном суде Чечни в последний раз виделась с Джикаевой, на тот момент состояние своей подзащитной Бедоева описывает как удовлетворительное.

На вопрос о перспективе условно-досрочного освобождения адвокат отметила, что в настоящий момент защита не подошла к этому вопросу, поскольку намерена добиться оправдательного решения.

«Об условном мы не думали, поскольку Джикаева своей вины не признала, утверждает, что наркотики были ей подброшены, потому мы просим оправдать ее. Материалы уголовного дела имеют признаки фальсификации вещественных доказательств, составлены с грубыми нарушениями, все это судом проигнорировано, доводам защиты не дана должная оценка. Мы рассчитываем, что на все эти процессуальные нарушения в Пятигорске будет обращено внимание», - сообщила Инара Бедоева.

При этом она отметила, что при принятии решения об условно-досрочном освобождении суд учитывает признание подсудимым своей вины, принимая решение о том, что человек исправился.

«Если человек не признает вины, получается, что он не исправился и это бывает большим минусом в судебном процессе по УДО. На моей практике суд всегда отказывал в случае, если вина не признана», - отметила Бедоева.

Адвокат также напомнила, что ранее родственники получали угрозы от неизвестных лиц относительно судьбы Малики.

«В день похорон ее сестры к ним звонили неизвестные и заявили, что живой она не выйдет. Матери заявили, что она похоронит и эту дочь, потому они находятся в панике, переживают, куда ее определят», - сообщила Бедоева.

Она перечислила нарушения, имеющиеся в деле.

«Из грубейших нарушений достаточно назвать то, что после задержания ее водили три часа по отделу, сумка в одном кабинете, сама - в другом. В отдел заводят женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ и не досматривают. Возможно ли это представить? Человек находится в отделе три часа, это незаконно и невозможно. Ее попросили оставить сумку в одном кабинете, саму зайти в другой. Затем заводят понятых, из показаний которых следует, что из сумки достали сверток, полиэтиленовый пакет, его надрезали, а далее его вложили в конверт, запечатали и направили на экспертизу. Эксперт открывает конверт, достает оттуда сверток без каких-либо видимых повреждений. То есть сверток, который вложили в конверт в отделе полиции и тот, что достал эксперт — это два разных свертка», - высказала сомнение в подлинности вещественного доказательства адвокат.

В декабре 2020 года мать Малики Джикаевой на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором попросила Рамзана Кадырова "смилостивиться" и помочь в освобождении дочери из-под ареста. Прямого ответа главы Чечни на видеообращение не было, но родственникам дали понять, что помогать Джикаевой Кадыров не собирается, рассказала 6 января мать осужденной.

«Кавказский узел» пока не располагает комментариями пенитенциарного учреждения относительно заявления матери осужденной о назначении Джикаевой лекарственных препаратов, ухудшающих состояние ее здоровья.

"Кавказский узел" опубликовал биографическую справку о Малике Джикаевой. Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".