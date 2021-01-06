Адвокат и мать Джикаевой рассказали о ее пребывании в грозненском изоляторе

06 января 2021, 19:33

Жалоба на приговор блогеру из Северной Осетии Малике Джикаевой, осужденной за хранение наркотиков, подана в Верховный суд Чечни, сообщила сегодня ее адвокат. Мать осужденной получила информацию о давлении на Джикаеву в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта 2020 года, а 11 декабря суд в Грозном приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Джикаева не признала вину в хранении наркотиков, защита решила обжаловать приговор.

Две экспертизы подтвердили, что Малика не употребляла наркотиков, рассказал адвокат Джикаевой. Родственники девушки уверены, что наркотики были подброшены, чтобы наказать ее за эпатажные ролики в Instagram. Кто такая Малика Джикаева и какие ее ролики вызывали особенное возбуждение публики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне".

В конце декабря 2020 года жалоба на приговор Малике Джикаевой была подана в Верховный суд Чечни, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Инара Бедоева.

По словам адвоката, 30 декабря в суде получили апелляционную жалобу, однако 31 декабря Бедоева нашла в свободном доступе информацию о том, что приговор по делу Малики Джикаевой вступил в законную силу. "Я звоню в суд и уточняю, на каком основании приговор вступает в законную силу, если есть жалоба, которая, по моим данным, по моей квитанции о почтовом отправлении, поступила в суд. А если приговор вступил в силу, то Малику могут отправить по этапу. Но я не думаю, что могут взять и просто выкинуть жалобу адвоката и проигнорировать. Будем надеяться, что такого не будет. Будем ждать суда. Я думаю, апелляцию рассмотрят в начале февраля", - рассказала адвокат.

Сейчас, по словам адвоката, Малика Джикаева находится в грозненском СИЗО, в карцере. "В середине декабря я ее посещала в СИЗО. Чисто внешне она выглядела удовлетворительно. Хотя, конечно, мы общались под камерами, что-то сказать [о давлении на нее], конечно, она мне не могла. По последней информации, она сейчас находится в карцере, я не знаю почему. Сейчас спецчасть не работает. По-прежнему угрозы какие-то приходят матери. Буквально вчера она со мной связывалась, и писала о том, что что-то происходит, но что, они понять не могут. А я тоже попасть к ней (Малике) не могу, пока выходные. Я думаю после выходных обязательно поедем и посмотрим", - сказала Инара Бедоева.

Адвокат подчеркнула, что ей доподлинно неизвестно, как обходятся с её подзащитной в СИЗО, но избиения в изоляторе как таковые назвала "обычной практикой, тем более, если человек не признает вину". А Малика заявляла, что ещё на предварительном следствии к ней применялись "недозволенные, незаконные методы", отметила Бедоева.

Мать Малики Джикаевой Анжела Кудзиева сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что, по ее сведениям, на Джикаеву в грозненском изоляторе оказывают давление. "Я виделась [с ней] 20 сентября... Нам ни тогда не дали свидания, потому что она сидела в карцере, ни 10 декабря не дали, опять была в карцере. Мы послали ей деньги - не дошли, письмо отправили - тишина. Значит, в карцере. Мне звонит человек, который сидел там, и говорит: "Если вам дорога ваша девочка, узнайте, что там произошло". Что я могу? Они не доступны для меня, это Чечня", - рассказала она.

По словам Кудзиевой, ей стало известно, что в карцер Малику посадили за ругательства в адрес силовиков. При этом Малика страдает генетическим заболеванием, одним из проявлений которого является копролалия, то есть спонтанное высказывание социально нежелательных или запрещенных слов или фраз. "Если ей причиняют боль, то она тоже агрессию проявляет. Во время суда 10 декабря Малика сказала так: "Меня обижают". Там потасовки среди женщин, если они своими руками ее не бьют, то они через женщин это делают", - предположила Кудзиева.

Мать Джикаевой считает приговор дочери несправедливым и надеется на пересмотр дела. "Апелляцию подали в Верховный суд Чечни. Если не отменят [приговор], дойдем до Верховного суда РФ», - сказала мать Малики Джикаевой.

14 декабря мать Малики Джикаевой на личной странице в Instagram разместила видео, в котором попросила Рамзана Кадырова "смилостивиться" и помочь в освобождении дочери из-под ареста в Чечне.

По словам Кудзиевой, прямого ответа от главы Чечни на ее видеообращение не было, но родственникам Джикаевой дали понять, что помогать ее дочери Кадыров не собирается.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Малике Джикаевой. Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".