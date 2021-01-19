Жители Сюникской области перекрыли дорогу оппозиции

19 января 2021, 16:20

Оппозиция и, в частности Вазген Манукян, ответственны за сложившуюся в Армении ситуацию, считают жители Сюникской области, вышедшие на акцию протеста. Манукян находится в Ереване и не планировал сегодня посещать регион, заявило движение "Спасение Родины".

Как писал "Кавказский узел", жители Ширакской области Армении 15 января вышли на акцию протеста против действий оппозиции. Действия участников акции проплачены правящей партией, заявил единый кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

В ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции добиваются отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина. Премьера призвали уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй.

Жители Сюникской области Армении перекрыли автомагистраль с целью не пропустить автоколонну оппозиции, которая запланировала встречи в этой области. Для остальных машин дорога открыта. Участники акции протеста выразили свое недовольство отношением лидера от оппозиции Вазгена Манукяна к народу.

Во время беседы с депутатом от фракции "Процветающая Армения" Микаэлом Минасяном, которую транслировал AraratNews, местные жители заявили, что "недовольны высказываниями Вазгена Манукяна, которые оскорбляют их самолюбие". "Тех, кто не с сегодняшней оппозицией, как только не называет Манукян - и отходами, и бомжами. Если мы бомжи, то есть, без определенного места жительства, то только благодаря Манукяну и всем представителям нынешней оппозиции", - перевел слова участника акции корреспондент "Кавказского узла".

Активисты обвинили парламентариев, в частности депутатов от партии "Процветающая Армения", в сложившейся ситуации. "Это вы с трибуны парламента заявили, что не надо останавливать войну, надо идти до конца. Почему вовремя не согласились остановить боевые действия?" - спросили они, скандируя "ППА - предатели!".

Активисты также предъявили претензии оппозиции. "Тела наших погибших парней еще лежат на поле боя, а они уже ведут борьбу за премьерское кресло. Стыдно должно быть", - заявил один из протестующих.

Участники акции заявили, что не собираются "расправляться ни с кем, пусть приезжает Вазген Манукян, мы ему зададим несколько вопросов, потом [пусть] едет, куда хочет".

Вазген Манукян и представители движения "Спасение Родины", в которое входит 17 партий, не планировали сегодня региональных визитов, Манукян находится в Ереване в своем офисе, заявило движение. Оппозиция планирует в ближайшее время посещение регионов, информация об этом будет приведена дополнительно, перевел сообщение движения корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 24 декабря 2020 года представители Азербайджана провели работы по демаркации границы в селе Шурнух Сюникской области Армении и потребовали передачи им части этого населенного пункта с 12 домами. Эти дома находятся восточнее дороги Горис – Капан, которую азербайджанская сторона считает пограничной. 2 января староста Шурнуха сообщил, что в селе появился азербайджанский военный пост, а жителям восточной части населенного пункта указано выселиться к 5 января. На спорном участке разместились также армянские пограничники и российские военные. 4 января жители выселились из 12 домов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре признал, что села Шурнух и Воротан в Сюникской области Армении являются проблемными участками на границе и пообещал их жителям компенсации. При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".