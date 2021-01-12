Загрязнение реки обеспокоило жителей Сочи

12 января 2021, 08:09

В реку Западный Дагомыс идет сброс канализационных стоков, от которого массово гибнет рыба, рассказали жители Сочи, связав это с застройкой урочища реки. Чиновники, депутаты и активисты, побывавшие 11 января на месте сбросов, не смогли назвать причину загрязнения воды.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года в Сочи жители микрорайона Дагомыс вышли на митинг против застройки русла реки и высказались против застройки высотками мест общего пользования. Специалисты и экологи так же предупредили о недопустимости строительства в водоохранных зонах.

На sms-сервис "Кавказского узла" 30 декабря 2020 года поступило сообщение о том, что в реку Западный Дагомыс сливаются неочищенные канализационные стоки. "В Сочи снова проблема, в реку Западный Дагомыс сливаются неочищенные канализационные стоки. Надзорные органы никаких мер не принимают…", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Более двух месяцев в районе застройки русла реки Западный Дагомыс постоянно течет канализация и дохнет рыба, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения в sms-сервис нашего издания. Он представился Олегом Ивановичем и сообщил, что особенно мощные выбросы происходят после дождей.

"Я рыбак, почувствовал фекальный запах и заметил дохнущую рыбу еще в начале ноября. Позвонил во все органы: в природоохранную прокуратуру, в Минприроды, в полицию, на горячую линию главы города. Но реакции ноль. На рыбалку, естественно, не хожу уже третий месяц, так как рыба просто дохнет в этом месте и потом ее течением относит в море", - рассказал рыболов, представив видео, на котором зафиксированы около тысячи штук мертвой рыбы размером 20-30 сантиметров.

Корреспондент в праздничные дни выехала на место гибели рыбы и убедилась, что на протяжении ста метров от выхода фекальных масс вниз по течению реки метров на сто разбросаны тушки погибшей рыбы и стоит зловонный запах.

Мертвую рыбу течение выносит в море, часть гниет по берегам реки Западный Дагомыс, рассказали старожилы. По их информации, река Западный Дагомыс от своих истоков тянется 21 километр до моря, и около одного километра от ее впадения в море наблюдается экологическая катастрофа с выбросами фекалий, которая не может не отражаться на качестве воды в реке и море. Причиной экологической катастрофы стало незаконное врезание в старую канализацию новостроек, до их появления такого в этом районе никогда не было, пояснили местные жители.

"Массированная застройка водоохранных зон приводит к очень печальным последствиям, но мнение местных жителей власти не слушают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Константин Цинцадзе.

Высотки не только построили за год, но и заселили приезжими, канализационные стоки врезали в городскую канализацию старых домов, которым уже около 60 лет. Сети изношены уже почти на 100 процентов, вместо того, чтобы их реставрировать, к ним подключают все новые постройки, пожаловались местные жители.

"Своей канализации у этих высоток нет, куда им было еще подключиться, как не к нам, но вся эта информация скрывается. Полагаю, что сети не выдерживают, рвутся, и происходит то, что мы наблюдаем: канализация бьет из-под земли и, очевидно, попадает в ливневой сток, а оттуда в реку. Реакции на экологическую катастрофу - никакой! Все чиновники приезжие. Им дела нет до наших рек и экологии. А река Дагомыс имеет рыбное значение. Раньше в ней форель водилась, а сейчас вся рыба дохнет", - посетовала местная жительница, которая представилась Верой Ивановной.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца отметила, что к ним в декабре в массовом порядке стали обращаться жители Дагомыса с жалобами на отсутствие реакции властей на ситуацию со сбросами фекалий в реку.

"Мы по жалобам населения составили обращение на имя министра природных ресурсов Краснодарского края Ерёмина С.Н., где указали, что в декабре жители микрорайона Дагомыс обратились в Общественное гражданское движение по вопросу появления в русле реки Западный Дагомыс в районе дома по адресу: ул.Армавирская, 110… стока неустановленной жидкости чёрного цвета", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты попросили министра "принять действенные меры к установлению ответственных лиц и устранению нарушения действующего природоохранного законодательства", говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

30 декабря в движение "За Сочи" пришел ответ от министерства, в котором было сказано, что сброс неочищенных сточных вод был обнаружен, но его источник установить не удалось. "Должностным лицом министерства 24.12.2020г. совместно с сотрудниками администрации Лазаревского района г.Сочи, МУП г.Сочи "Водоканал", МУП г.Сочи "Водосток" осуществлен комиссионный осмотр русла реки Западный Дагомыс в районе дома по ул.Армавирская, 20А. По результатам осмотра установлено, что непосредственно в русле реки Западный Дагомыс из-под галечного грунта осуществляется сброс неочищенных сточных вод, вокруг места сброса имеются признаки сброса канализационных стоков... На момент осмотра установить источник сброса не представилось возможным. …На основании изложенного в администрацию г.Сочи направлена информация…", - говорится в ответе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Информация в ответе незаконная, так как министерство имеет полномочия выявлять и направлять свои заявления о нарушении природоохранного законодательства в правоохранительные органы, считает юрист Роман Шикарев.

"В данном случае речь идет о загрязнении вод и гибели рыбы. Наказание за это деяние предусмотрено статьей 250 УК РФ и решение должно приниматься оперативно и незамедлительно", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

Представитель Росприроднадзора Елена Кравченко также выразила свое непонимание бездействием со стороны Минприроды, в полномочия которого входит государственный экологический надзор.

Корреспондент связалась с представителем министерства Сергеем Гочьян и попросила прокомментировать бездействие министерства, на что тот ответил: "Когда администрация выявит источник проблемы и виновного, тогда и будем наказывать".

Активисты движения "За Сочи" из-за бездействия Минприроды и мэрии Сочи были вынуждены обратиться к депутату Госдумы Константину Затулину, по инициативе которого 11 января чиновники разных структур собрались в зоне бедствия, рассказала Елена Негоруца.

"11 января я лично и представитель от жителей микрорайона Константин Цинцадзе принимали участие в комиссионном выезде на место событий. Мы увидели, что черная зловонная жидкость, даже без экспертных заключений, напоминает обычные фекалии, сливаемые в реку в районе новостройки… Конкретных мер принято не было, так как не был найден источник и причина. Рабочие водоканала открывали канализационные люки, но ничего не нашли", - сообщила о результатах обследования Елена Негоруца.

"Еще 10 лет назад Дагомыс не был так варварски застроен и был привлекателен для туристов как курортное место. Сейчас это место ввиду безграмотной массированной застройки природоохранных зон стало опасным для жизни и здоровья людей, животных, птиц, рыб… Все взаимосвязано, и если идут нарушения, то не отражаться на природе это не может. И мы видим много примеров в Сочи, которых ранее в таких масштабах не было: потопы, оползни, разрушения зданий и домов, ухудшение экологии, состояния почв, воды, воздуха, гибель рыбы…", - отметил местный житель Константин Цинцадзе.

С мнением активистов согласился побывавший 11 января на месте событий глава местной Дагомысской администрации Сергей Крупенко. "Уже более месяца контролирующие службы водоканала и Росприроднадзора не могут определить причину стоков и их состав. Хотя водоканал брал анализа на воду месяц назад, но результаты предоставлять они сегодня отказались. Сказали, что эти анализы только для их внутреннего пользования. Поэтому по результатам комиссионного обследования решили обратиться в Роспотребнадзор и договорились с ними о заборе воды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Крупенко.

Депутат Госдумы Константин Затулин запросил карты подключения новостройки к канализации, представитель застройщика обещал представить документацию по водоотведению и канализации, рассказал глава поселка Дагомыс. Разрешение на строительство этих зданий ЖК было выдано в 2017 году, до вступления его в должность и до вступления в должность главы города Алексея Копайгородского, пояснил Сергей Крупенко.

"Действующий глава [Cочи] еще не в курсе сбросов в реку… На мой взгляд, такие разрешения выдавать в руслах рек нельзя, поэтому сейчас на краевом уровне поднимается вопрос о запрете точечных застроек. Будем разбираться…", - отметил глава района.

Сколько именно времени потребуется еще на разбирательство он не уточнил, сказав, что у главы местной администрации фактически нет полномочий принимать какие-либо решения и даже нет своего финансирования. "Даже когда надо забетонировать выбоину на тротуаре, то у нас нет бюджета, надо обращаться в вышестоящий муниципалитет", - сказал Сергей Крупенко.

В распоряжении "Кавказского узла" имеется частная экологическая экспертиза застройки берега реки, из которой следует, что участок, на котором ведется стройка, "свободен от инженерных сетей". "Участок находится в зоне ВД - водоохранная зона р.Дагомыс (весь), в зоне ПР - прибрежная защитная полоса р.Дагомыс - (частично 10283,6 кв.м), в зоне БП - береговая полоса общего пользования р.Дагомыс - (частично 1530,4 кв.м)", - написали эксперты.

"Кто и почему выделил в зоне общего пользования участок для застройки и перепродал его - до сих пор ответа мы не получили", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка поселка Лидия Сорочан. Экспертиза должна быть государственной, а не частной, но госэкспертизу никто не видел, отметила она. Хаотичная застройка водоохранных зон Дагомыса и бездействие природоохранных организаций привели к необратимым процессам ранее курортной зоны поселка, считают жители поселка.