19 декабря 2020, 20:27
Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Дагестане
Автодорогу в Дагестане засыпало землей и камнями, когда на ней велись плановые работы. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, ЧП произошло на дороге между селами в Цунтинском районе.
"В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс. Пострадавших нет", - цитирует источник в МЧС по Дагестану "Интерфакс".
Жизнеобеспечение населения не нарушено, дорога расчищена, проинформирвоали в ведомстве.
Видео обвала части горы появилось в Сети. На кадрах видно, как с вершины на дорогу обрушивается земля вместе с деревьями и камнями, проезжую часть накрывает клубами пыли. Видео, опубликованное сегодня в 15.30 мск в Telegram-канале "Мобильный репортёр official", к 19.40 мск набрало 2,5 тысячи просмотров.
"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2019 года дорога к дагестанскому селу была заблокирована после обвала скалы.
"Часть крепости в Дербенте обрушилась во время дождей", "Кровли домов повреждены после шторма в Дагестане", "Мост обрушился в Буйнакском районе Дагестана".
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