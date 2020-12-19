Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Дагестане

19 декабря 2020, 20:27

Автодорогу в Дагестане засыпало землей и камнями, когда на ней велись плановые работы. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло на дороге между селами в Цунтинском районе.

"В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс. Пострадавших нет", - цитирует источник в МЧС по Дагестану "Интерфакс".

Жизнеобеспечение населения не нарушено, дорога расчищена, проинформирвоали в ведомстве.

Видео обвала части горы появилось в Сети. На кадрах видно, как с вершины на дорогу обрушивается земля вместе с деревьями и камнями, проезжую часть накрывает клубами пыли. Видео, опубликованное сегодня в 15.30 мск в Telegram-канале "Мобильный репортёр official", к 19.40 мск набрало 2,5 тысячи просмотров.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2019 года дорога к дагестанскому селу была заблокирована после обвала скалы.