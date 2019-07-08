08 июля 2019, 23:56

Дорога к дагестанскому селу заблокирована после обвала скалы

Обвал горной породы произошел на автодороге в селении Хутниб, в результате чего транспортная связь с населенным пунктом прервана, сообщила администрация Гунибского района.

По данным администрации, скала на автодороге обрушилась в ночь на 8 июля после продолжительных дождей. К месту происшествия срочно выехали местные власти. Глава района Мудунгаджи Кадыров сообщил, что пострадавших нет, "но сошедшими с горы большими каменными валунами, лежащими на автодороге, транспортная связь с селением Хутниб абсолютно прервана".

"Работа предстоит большая, районными силами дорогу не восстановить. Но тем не менее, с завтрашнего дня (9 июля) на место прибудет техника, начнет работать дорожная служба, расчищая завал. Будем принимать дополнительные меры для полного восстановления дороги", - приведены слова Мудунгаджи Кадырова на сайте администрации Гунибского района.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 марта три населенных пункта в Тляратинском районе Дагестана были заблокированы после того, как на автодорогу сошла снежная лавина. 31 марта дорога была расчищена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Гунибского района - селе Гуниб - шел дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составляла 5 метров в секунду. Ночью без осадков, температура снизилась до +13 градусов, скорость ветра - до 3 м/с. 9 июля вновь пойдет дождь, температура составит +23, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Восстановлена дорога к заблокированному селем селу в Дагестане", "Дорога расчищена после схода лавины в Дагестане", "Движение по дороге в Рутульском районе возобновлено".

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