Дорога к трем селам в Дагестане расчищена после схода лавины

31 марта 2019, 16:20

Снова открыт проезд к селам в Тляратинском районе Дагестана, заблокированным после схода лавины на трассу 30 марта, сообщил сегодня представитель МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта снежная лавина сошла на автодорогу в Тляратинском районе, заблокировав три населенных пункта.

Расчистка дороги от снега началась сегодня утром и завершилась к 14.40 мск. "В Тляратинском районе дорога от сошедшей лавины расчищена, автомобильное движение восстановлено", - сообщил сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

По словам представителя МЧС, сход лавины заблокировал на сутки только автомобильную трассу, но жители сел не находились в полной изоляции - пешеходные дороги к остальной части Тляратинского района для них функционировали.