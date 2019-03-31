31 марта 2019, 16:20
Дорога к трем селам в Дагестане расчищена после схода лавины
Снова открыт проезд к селам в Тляратинском районе Дагестана, заблокированным после схода лавины на трассу 30 марта, сообщил сегодня представитель МЧС.
Как писал "Кавказский узел", 30 марта снежная лавина сошла на автодорогу в Тляратинском районе, заблокировав три населенных пункта.
Расчистка дороги от снега началась сегодня утром и завершилась к 14.40 мск. "В Тляратинском районе дорога от сошедшей лавины расчищена, автомобильное движение восстановлено", - сообщил сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".
По словам представителя МЧС, сход лавины заблокировал на сутки только автомобильную трассу, но жители сел не находились в полной изоляции - пешеходные дороги к остальной части Тляратинского района для них функционировали.
"Землетрясение произошло у границы Дагестана и Азербайджана", "Лыжник погиб под лавиной в Карачаево-Черкесии", "Дорога заблокирована после схода лавины в Дагестане".
Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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