Сошедшая лавина. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7990842/

30 марта 2019, 18:15

Три села заблокированы после схода лавины в Дагестане

Снежная лавина сошла на автодорогу в Тляратинском районе, заблокировав три населенных пункта. Расчистка дороги запланирована на 31 марта, сообщило МЧС.

Информация о сходе снежной лавины на 17-м километре автодороги местного значения Тлярата-Гиндиб поступила в сегодня 15.30 мск.

В результате схода лавины, по данным спасателей, пострадавших нет, электроснабжение не повреждено, при этом отрезанными от внешнего мира оказались три села. Объездной автодороги в этом месте не имеется, возможен лишь пеший переход, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

Аварийно-восстановительные работы сегодня проводиться не будут в связи с возможной угрозой повторного схода лавины, при благоприятных погодных условиях расчистка автодороги запланирована на 31 марта, отмечается в сообщении.

Названия заблокированных сел не приводятся. Согласно сервису «Яндекс. Карты», протяженность дороги Тлярата-Гиндиб составляет 20 километров, за селом Гиндиб расположены села Кардиб и Нижний Тляниб.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 30 марта 2018 года автодорога Бежта - Анцух на Бежтинском участке была после схода лавины была заблокирована автодорога Бежта - Анцух в Цунтинском районе Дагестана. В тот же день МЧС отчиталось о том, что движение по этой дороге возобновлено после устранения последствий схода лавины.

Примечание:

"МЧС продлило экстренное предупреждение о лавинах в Дагестане", "Лыжник погиб под лавиной в Карачаево-Черкесии", "Дорога заблокирована после схода лавины в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 марта 2019, 19:11

30 марта 2019, 19:08

30 марта 2019, 18:53

30 марта 2019, 17:32

30 марта 2019, 17:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки