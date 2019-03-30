Три села заблокированы после схода лавины в Дагестане

30 марта 2019, 18:15

Снежная лавина сошла на автодорогу в Тляратинском районе, заблокировав три населенных пункта. Расчистка дороги запланирована на 31 марта, сообщило МЧС.

Информация о сходе снежной лавины на 17-м километре автодороги местного значения Тлярата-Гиндиб поступила в сегодня 15.30 мск.

В результате схода лавины, по данным спасателей, пострадавших нет, электроснабжение не повреждено, при этом отрезанными от внешнего мира оказались три села. Объездной автодороги в этом месте не имеется, возможен лишь пеший переход, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

Аварийно-восстановительные работы сегодня проводиться не будут в связи с возможной угрозой повторного схода лавины, при благоприятных погодных условиях расчистка автодороги запланирована на 31 марта, отмечается в сообщении.

Названия заблокированных сел не приводятся. Согласно сервису «Яндекс. Карты», протяженность дороги Тлярата-Гиндиб составляет 20 километров, за селом Гиндиб расположены села Кардиб и Нижний Тляниб.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 30 марта 2018 года автодорога Бежта - Анцух на Бежтинском участке была после схода лавины была заблокирована автодорога Бежта - Анцух в Цунтинском районе Дагестана. В тот же день МЧС отчиталось о том, что движение по этой дороге возобновлено после устранения последствий схода лавины.