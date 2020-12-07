Прокуратура отреагировала на отравление семьи в Ингушетии

07 декабря 2020, 15:29

Четверо взрослых и двое детей доставлены в больницу после отравления угарным газом в селе Барсуки, сообщило сегодня МЧС по Ингушетии. Республиканская прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.

Прокуратура Ингушетии проводит проверку в связи с отравлением угарным газом жителей села Барсуки Назрановского района, в том числе ребенка семи лет и новорожденного, результаты проверки находятся на контроле у прокурора Ингушетии Андрея Васильченко, пишет сегодня газета "Ингушетия".

Сообщение об отравлении угарным газом в селе Барсуки поступило в МЧС по Ингушетии сегодня около 04.30. В квартире находились шесть человек, в том числе два ребенка, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу Назрани, сообщило сегодня Управление МЧС по Ингушетии.

Дом был обследован специалистами МЧС и представителями газовой службы, которые провели поиск возможных утечек газа и повреждений, говорится в сообщении на сайте ведомства. О результатах обследования на 15.00 мск не сообщается.

Прокуратура анонсировала расследование обстоятельств происшествия. "При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - приводит сообщение прокуратуры Ингушетии "Интерфакс".