Разграбленные могилы близ Атажукино. Фото Виктор Котляров, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2791808004400975&set=pcb.2791808757734233&type=3&theater

19 ноября 2020, 10:12

Полиция обратила внимание на разорение древних захоронений в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии после заявления краеведа Виктора Котлярова о разграблении древних захоронений "черными копателями" в районе селения Атажукино в межмуниципальном отделе полиции "Баксанский" создана специальная группа для расследования происшествия. Охрану древних захоронений стоит поручить егерям и инспекторам Росприроднадзора, а местным жителям надо разъяснить значение этих захоронений для изучения истории, считает краевед.

Как писал "Кавказский узел", в районе селения Атажукино Баксанского района неизвестные разграбили древние захоронения. Грабители вскрыли могилы, достали оттуда погребальный инвентарь, а кости забросали землей, рассказал 15 ноября краевед Виктор Котляров. Всего, по его данным, были вскрыты десятки могил. После сообщения краеведа о разграблении древних захоронений Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку.

Следственная группа межмуниципального отдела полиции "Баксанский" планирует с 19 ноября начать работу по факту разграбления в окрестностях селения Атажукино Баксанского района древнего захоронения, сообщил краевед Виктор Котляров, который 18 ноября побывал в отделе полиции.

"Только что я вернулся из межмуниципального отдела МВД "Баксанский", где подал соответствующее заявление о происшествии. Завтра по поручению начальника данного подразделения МВД Кабардино-Балкарии на место выедет специальная группа. Есть надежда, что варварству будет положен конец", - рассказал Виктор Котляров корреспонденту "Кавказского узла".

Виктор Котляров подтвердил, что разоренных могил он насчитал более тридцати. "При этом я обошел только часть некрополя и увидел множество разграбленных захоронений". Все увиденное Виктор Котляров снял на телефон. Никаких актов и перечней могил он не составлял, так как не уполномочен этого делать, пояснил краевед.

Разорение могил происходило во все века, отметил с сожалением Виктор Котляров. Например, более 170 лет назад известный исследователь А.Фиркович писал об этой проблеме в своей работе 1849 года "Археологические разведки на Кавказе".

"Однако в наши дни разорение могил приобрело масштабный характер. Причиной этого стало появление современных средств обнаружения под землей металлических объектов, так называемых глубинных металлоискателей", - рассказал краевед.

На территории Кабардино-Балкарии отмечено 377 археологических объектов, подавляющее большинство из которых могильники, склепы, курганы. И это только те, что известны и описаны учеными, в частности, известным археологом И.М.Чеченовым в книге "Древности Кабардино-Балкарии", изданной в 1969 году в Нальчике.

"При этом сотни захоронений, некрополей, катакомб остаются неописанными, не взятыми на учет. Их обнаруживают случайно - в основном во время строительных работ, прокладке дорог. Эти малоизвестные могильники и подвергаются разграблению", - заявил краевед.

По мнению Котлярова, к тому времени, когда информация о разорении древних захоронений поступает в правоохранительные органы, могильники уже бывают разграбленными.

"Так, в частности, произошло с уникальным некрополем, получившим название "3-й Заюковский могильник", позволившим по-новому взглянуть не только на историю Северного Кавказа, но и Европы в целом. Так считают ученые, в частности С.Л.Дударев, написавший об этом в публикации "Блеск и горечь древней бронзы. О новых находках у селения Заюково", в сборнике "Археология средней Кубани", 2011 год. На этом некрополе каждое лето работает постоянно действующая экспедиция Государственного исторического музея, руководит которой известный археолог Анна Кадиева", - отметил Котляров.

Охрану древних захоронений, по мнению Котлярова, можно было бы поручить местным егерям и инспекторам Росприроднадзора. "Понятно, что у каждого некрополя, а их множество и в труднодоступных местах Кабардино-Балкарии, в частности в Северном Приэльбрусье, не поставишь полицейский пост и не возьмешь его под охрану. Здесь могли бы помочь егеря и инспекторы Росприроднадзора, а также местные жители, которыми надо разъяснить значение этих захоронений для изучения истории", - считает краевед.

Комментариями регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия по данной проблеме "Кавказский узел " к настоящему времени не располагает.

Примечание:

"Консерватизм верующих на Юге России мешает церкви перейти в онлайн", "Мусульмане в Кабардино-Балкарии высказались против кремации умерших от коронавируса", "Останки 15 советских солдат перезахоронены в Приэльбрусье".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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