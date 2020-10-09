Путин призвал остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта

09 октября 2020, 06:37

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными, а также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана для консультаций по этому вопросу в Москву.

Как информировал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои, в ходе которых обстреливаются населенные пункты в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Столица Нагорного Карабаха ночью 8 октября подверглась ракетным обстрелам с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Утром 8 октября возобновились бои на южном и северном направлениях фронта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. При обстреле собора в Шуши были ранены три журналиста, один из них находится в тяжелом состоянии.

По официальным данным, в Азербайджане число жертв среди мирных жителей с 27 сентября по 8 октября составило 31, еще 154 человека ранены. Нагорный Карабах 6 октября сообщал о 23 погибших мирных жителях и около 90 раненых, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", - говорится в тексте заявления Владимира Путина, опубликованного на сайте администрации российского президента.

Также российский лидер пригласил глав МИД Азербайджана и Армении посетить 9 октября Москву для проведения консультаций по этим вопросам.

9 октября глава правительства России Михаил Мишустин запланировал поездку в Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в ходе которого планируется обсудить ряд вопросов в сфере торговли и развития евразийской экономической интеграции, а также тему санитарно-эпидемиологической ситуации в условиях распространения коронавируса в странах союза, говорится в сообщении на сайте кабинета министров России.

Вопросов, связанных с обсуждением темы обострения карабахского конфликта, официально в повестке визита Мишустина не обозначено. Между тем российский премьер-министр 8 октября в телефонном разговоре с премьером Азербайджана Али Асадовым обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества и затронули ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в регионе Закавказья", - отмечает пресс-служба российского правительства.

Сообщений относительно заявления Путина на сайтах МИД Азербайджана и Армении по данным на 04.25 мск 9 октября не было.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"