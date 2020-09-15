Активист провел автопробег в поддержку Георгия Гуева во Владикавказе

15 сентября 2020, 13:24

Алан Золоев на машине с плакатом "Я/Мы Гуев Георгий" проехал по Владикавказу, делая остановки у зданий УФСБ, Дворца правосудия и правительства Северной Осетии. Пользователи Instagram одобрили идею акции в поддержку Гуева, обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года и арестован. 3 августа 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы начал рассмотрение его дела о финансировании терроризма. Свидетельница обвинения заявила о виновности Гуева, но после уточняющих вопросов сказала, что не знала о нем до его уголовного преследования. После заседания 31 августа защита уроженца Северной Осетии заявила, что единственная свидетельница обвинения в деле Гуева имела проблемы с психикой и употребляла наркотики, но несмотря на это, суд не усомнился в ее адекватности и достоверности показаний.

Следствие считает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Георгий Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Алан Золоев провел во Владикавказе автопробег в поддержку Гуева, останавливаясь возле зданий Дворца правосудия, администрации, УФСБ, правительства Северной Осетии. Активист опубликовал видео акции в Instagram. В ролике он показал автомобиль, припаркованный в разных местах - на фоне этих зданий. На двери машины виден плакат с фотографией и подписью "Я/Мы Гуев Георгий".

"Подъехал к местной администрации, стоял пять минут, сделал фотографию. Подъехал к зданию УФСБ... Вот Дворец правосудия... правосудия, которое не работает", - говорит автор видео, опубликованного 14 сентября на странице avto15plus в Instagram.

Активист заявил, что цель его акции - привлечь внимание к ситуации с Георгием Гуевым. "Мы просто хотим людям показать, что есть проблема и надо помочь человеку с этой проблемой справиться. Надеемся, что ответ будет не репрессивный и не будет иметь характер наказания", - заявил он, добавив, что обращается за помощью к главе Северной Осетии Вячеславу Битарову.

Ситуация с Георгием Гуевым замалчивается, чиновники "делают вид, что ничего не происходит", сказано в посте к видео, которое к 13.00 мск набрало 1 992 просмотра.

Ролик опубликован также на странице chp_vladikavkaz. Там к 13.00 мск он набрал 39 711 просмотров. Пользователи соцсети поддержали акцию в поддержку Гуева.

"Как мы не ценим своих и не защищаем. Как можно такому молодому человеку жизнь и судьбу портить", - написала, комментируя видео на странице chp_vladikavkaz, пользователь goyaeva_kumsi.

"Уважаю неравнодушных людей. Молодец, конечно. Интересно, почему за этого парня никто не заступается, люди специально поставлены и получают зарплату за то, чтобы защищать и отстаивать интересы своих соотечественников. Парень сидит за 7 201 руб. Что за беспредел, и некому заступиться. А зачем, если никто их не уволит и зарплата идет. Печально все это", - отметил serras20.

"Свободу Гуеву Георгию! Сколько можно продолжать этот беспредел?!", - заявила kupeeval33.

"Скорейшего ему [Гуеву] возвращения домой", - пожелала m_madina_h.

Ранее депутат Зураб Макиев, представляющий Северную Осетию в нижней палате Федерального собрания, направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором попросил взять дело Гуева под личный контроль и способствовать его объективному рассмотрению. С аналогичным обращением выступили "Матери Беслана". В июле жители Владикавказа, которым было отказано в проведении автопробега в поддержку Гуева, сфотографировались с плакатами "Я/Мы Гуев Георгий".

Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.