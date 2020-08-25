Участники акции протеста в Грузии потребовали освободить задержанных после массовой драки

25 августа 2020, 08:02

Жители грузинского села Тория, в котором проживают преимущественно армяне, на акции протеста потребовали освободить трех односельчан, задержанных после конфликта с азербайджанцами, начавшегося из-за места для выпаса скота. МВД Грузии начало расследование дела о массовой драке.

Акция протеста жителей села Тория (регион Самцхе-Джавахети) прошла 24 августа.

Ранее, 23 августа, произошло столкновение между жителям села Тория и пастухами из Тушетии. Причиной драки, по одного из ее участников, стало то, что пастухи пасли овец на территории их села, а когда сельчане отправили 16-летнего подростка сказать пришедшим, чтобы те вывели овец с их пастбищ, подростка избили, сообщило 24 августа грузинское здание Jnews.ge.

"Мы прогнали животных с поля, и оттуда пошла ссора и драка. Потом они собрались в группу из нескольких человек и напали на нас. Они были примерно на трех-четырех машинах, и нас было много [...] они приехали и напали на нас с железными и деревянными дубинками. Так получилось, что из наших задержали около трех человек. Драка произошла на пастбище. Мы хотим справедливости, мы хотим узнать, кто им так придал “духу”, что они предпринимают такие шаги", - процитировало одного из жителей села издание.

Из жителей села Тория несколько человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних, им оказали помощь в больнице Ниноцминды и отпустили, сообщило 24 августа издание Nor.ge.

По словам жителей села, в в конфликте со стороны сельчан участвовали этнические армяне, их оппонентами были выходцы из Азербайджана. Ранее у живущих в селе Тория армян крупных столкновений с азербайджанцами не было, рассказали жители села.

После вмешательства полиции было задержано 11 человек с обеих сторон, ведется расследование, сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии издание.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по подпунктам "б" и "г", части первой статьи 126 и по части второй статьи 225 (организация, управление и участие в групповом насилии) УК Грузии.

Конфликт не имеет политической подоплеки, это обычный инцидент на бытовой почве в сельской местности, пояснил член сакребуло Ниноцминдского муниципалитета Смбат Кюрегян. "Начался спор, как это всегда бывает, однако не на национальной почве, а на бытовой", - процитировало 24 августа Смбата Кюрегяна "Спутник.Армения".

Приводу были подвергнуты представители обеих сторон, однако позже всех задержанных отпустили, сообщил Смбат Кюрегян.