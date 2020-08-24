Задержан предполагаемый организатор вербовки жителей Дагестана. Фото: ЦОС ФСБ РФ

24 августа 2020, 14:22

ФСБ отчиталась о поимке вербовщика жителей Дагестана в ряды ИГ*

Задержан предполагаемый организатор вербовки жителей Дагестана и других регионов в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство", он также заподозрен в финансировании боевиков, заявило сегодня ФСБ.

В Дагестане, Татарстане, Тюменской области прошла спецоперация, в результате которой были раскрыты схемы финансирования террористов и маршруты конспиративного передвижения боевиков. Организатор задержан, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило сегодня РИА "Новости".

Предполагаемый участник "Исламского государства"* был задержан в Татарстане. "По заданию эмиссаров ИГ* указанное лицо также осуществляло вербовку и переправку граждан России и стран СНГ на территорию Сирийской Арабской Республики", - процитировал сегодня сообщение Федеральной службы безопасности ТАСС.

По данным силовиков, у задержанного были сообщники в Дагестане, Татарстане и Тюменской области. На него заведено дело по уголовным статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации", говорится в публикации. По первой из этих статей задержанному грозит до 15 лет заключения, а по второй - до 20.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля силовики задержали жителей Дагестана и Кабардино-Балкарии по делу о террористическом сообществе, организованном в исправительной колонии в Калмыкии. Число подозреваемых и обвиняемых по этому делу достигло 40.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии  войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*"

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Защита сочла необоснованным продление ареста Гаджиеву", "Две жительницы Дагестана обвинены в финансировании терроризма".

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