24 августа 2020, 10:32

ФСБ нашла дагестанский след в деле о вербовке боевиков ИГ*

Задержанный в Татарстане предполагаемый вербовщик террористической организации связан с сообщниками в нескольких регионах, в том числе в Дагестане, предположили силовики.

По версии ФСБ, задержанный в Татарстане сторонник запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" занимался финансированием террористов, вербовкой боевиков и отправкой завербованных в Сирию.

Задержанный был связан с сообщниками в Татарстане, Дагестане и Тюменской области, предполагают силовики, которые задокументировали найденные схемы финансирования участников ИГ*, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию, пишет сегодня "Интерфакс".

Дело расследуется по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ, информирует со ссылкой на пресс-центр ФСБ ТАСС.

О том, как боевики с Кавказа попадают в Ирак и Сирию, сколько людей из разных регионов там воюет и как присягнувшие ИГ* группировки действуют на самом Кавказе, можно прочитать в справке "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) -  террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Житель Ставрополья осужден по делу о вербовке в ИГ*", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма".

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