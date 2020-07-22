Муфтият Адыгеи и Кубани назвал дату празднования Курбан-байрам

22 июля 2020, 09:01

Первым днем праздника Курбан-байрам объявлено 31 июля, сообщило Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В этом году первый из трех дней праздника жертвоприношения Курбан-байрам приходится на 11 августа.

В Адыгее объявлена дата праздника Кубран-Байрам. Сегодня, 22 июля наступает первый день месяца Зуль-Хиджа, первым же днем праздника Курбан-Байрам объявлено 31 июля, говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Праздник будет отмечаться в течение трех дней. В связи с эпидемией коронавируса в этом году решение о проведении праздничной молитвы в мечетях Адыгеи и Кубани пока не принято, пишет со ссылкой на источник в муфтияте "Юга.ру".

Напомним, что из-за отсутствия мечети в Краснодаре верующие не могут в полной мере выполнить обряд жертвоприношения на Курбан-байрам и совершить коллективный праздничный намаз. Они едут для этого в ближайшую мечеть, расположенную в поселке Яблоновский в Адыгее. Однако, по словам имама Анзора Джеукожева, здание этой мечети рассчитано на 500 человек, тогда как в честь Курбан-байрама здесь собирается более трех тысяч верующих.

Нехватка мест в мечетях на праздники - явление характерное для юга России. Ростовские мусульмане, в частности, заявляли, что в городе нужно построить вторую мечеть, так как многим приходится молиться у дороги.