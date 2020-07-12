Рестораторы в Армении столкнулись с угрозой банкротств

12 июля 2020, 00:20

Ряд известных в Армении ресторанов и кафе приостановил свою деятельность в связи с введенными комендатурой ограничениями из-за коронавируса. Риск заражений в ресторанах врачи оценивают как высокий. Ассоциация рестораторов обратилась к властям с просьбой финансово поддержать ресторанный бизнес.

Как сообщал "Кавказский узел", распространение коронавируса в Армении негативно повлияло на ресторанный бизнес и туристический. Эти отрасли оказались на грани краха, а их представители сочли недостаточной помощь, оказываемую властями. 9 июля в Ереване прошла акция с требованием открыть рестораны, ее участники были задержаны.

В Армении из-за сложной ситуации с коронавирусом до 13 июля продлен режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС придется продлить еще минимум один раз, констатировал премьер страны. По его словам, эпидемиологическая ситуация остается напряженной из-за массовых нарушений норм безопасности. Аналитики назвали эффективными предпринимаемые в стране меры против COVID-19, но заявили, что сложно спрогнозировать, какова будет ситуация осенью. Депутаты предложили существенно увеличить штрафы за нарушение масочного режима.

Организатор протестной акции 9 июля, ресторатор Ашот Барсегян утверждает, что желающих принять участие в протесте было порядка двух тысяч человек, но многих попросили не выходить на акцию во избежание нарушения режима ЧП.

Участники акции находились у здания правительства примерно полтора часа, но никто так и не встретился и не связался с ними, рассказал он.

По словам Барсегяна, более 20 тысяч представителей ресторанного бизнеса требуют ясности, когда правительство разрешит им работать в полной мере. Акция 9 июля показала, что эти люди не боятся полицейских и заражения коронавирусом. "Эти люди боятся только того, что они не смогут зарабатывать деньги и содержать свои семьи. Режим ЧП достиг своего апогея в плане негативного воздействия на экономику страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ресторатор считает решения комендатуры "абсурдными". Например, штраф за отсутствие маски вынуждает людей реже выходить на улицу. "С одной стороны, разрешается деятельность заведений общепита, а с другой - ставятся преграды, соответственно, эти заведения тоже работают с наименьшим оборотом и без особого дохода", - отмечает Барсегян.

По его мнению, в таком же кризисном положении, как ресторанная индустрия, оказалась и сфера туризма.

В офисе омбудсмена Армении корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что проблема ресторанной индустрии, возникшая в период пандемии, находится в центре их внимания.

По словам сотрудника офиса, омбудсмен направил письмо в комендатуру, в котором выражены требования представителей сферы общественного питания. Одно из них - возобновить при соблюдении противоэпидемических норм работу тех кафе и ресторанов, которые не имеют открытых площадок.

Ситуацию для рестораторов усугубляет сезонность их бизнеса, отметил сотрудник офиса омбудсмена.

"Рестораторы подчеркивают, что страдают и связанные с ними организации и люди - салоны красоты, свадебные салоны, танцевальные группы, музыканты, певцы, ведущие", - отметил сотрудник офиса.

В комендатуре заверили, что на сегодняшний день все рестораны на территории Армении могут работать, "но с соблюдением эпидемиологических норм". То есть, нужно исключить мероприятия, предполагающие массовые скопления людей. На открытых площадках разрешается проводить мероприятия, но с участием не более 10 человек.

"Как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках должны быть созданы условия для соблюдения социальной дистанции. Между посетителями должна быть дистанция в 1,5 метра. Запрещена живая музыка, танцы, которые предполагают тесный контакт людей", - сообщил представитель комендатуры корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Ассоциации рестораторов Ваге Геворгян согласен с тем, что ограничения в деятельности ресторанов сейчас необходимы. Иначе, как считает Геворгян, рестораны могут превратиться в очаги распространения вируса, что приведет к еще более жестким ограничениям.

По его данным, товарооборот в ресторанной индустрии в этом году сократился на 75-80%, а для того, чтобы рестораны смогли работать без минусового баланса, они должны обеспечить 75% товарооборота. "То есть, это тот минимум, который выведет ресторанный бизнес на нулевую точку, без минуса. Если сейчас рестораны работают на 20%, это означает, что как минимум на 50% они откатываются назад", - пояснил Геворгян.

На сегодняшний день, по словам главы ассоциации, около 15-20% ресторанов в Армении уже закрыты, и среди них есть те, кто после уже не сможет восстановиться. Среди тех, кто приостановил свою деятельность, известные в стране рестораны Segafredo, Squareone, Tsirani Home, Sherep Restaurant, TAVA RESTORAN.

"Ресторанный бизнес сегодня работает в основном для сохранения своего персонала. В некоторых случаях сотрудникам выдаются зарплаты не в полном объеме в связи с сокращением их графиков работы. Благодаря такому подходу где-то 95% персонала заведения сохраняют пока. Но тут возникает еще вопрос аренды", - рассказал Геворгян корреспонденту "Кавказского узла".

В ресторанную отрасль страны, по его данным, вовлечено около 70 тысяч человек. Около 35 тысяч - непосредственные сотрудники, остальные - снабженцы, работники по найму и другие. Если в этой сфере в течение месяца ничего не изменится, то к осени очень многие закроются, считает Геворгян.

При этом ожидать позитивных изменений не приходится, потому что страна закрыта, туристы не приезжают, а на товарооборот в ресторанном бизнесе очень сильно влияет именно гастрономический туризм, который развит в Армении, отметил он. К примеру, по словам Геворгяна, в 2019 году из общего товарооборота в 400-450 млн долларов в индустрии только 250 млн долларов обеспечил гастрономический туризм.

"Ситуация более, чем серьезная. Конечно, сейчас речь идет о временном закрытии, а не о банкротстве, но нужно также учесть, что те, кто закроются, возможно, потеряют свои кадры, и начать заново ресторанный бизнес будет очень затратно", - полагает глава Ассоциации рестораторов.

Ассоциация ведет переговоры с правительством, призывая власти помочь рестораторам, в частности выдать гранты, "чтобы эта отрасль не разрушилась к следующему туристическому сезону", сказал Геворгян.

Он отметил, что ассоциация уже выступала с предложениями, некоторые из которых были одобрены властями. К примеру, предлагалось выплатить работникам сферы 50% зарплаты, в итоге правительство согласилось на 30%. "Трижды эти выплаты уже производились. Единственное, чего не смогли добиться, это налоговых каникул. Власти не соглашаются на это предложение", - утверждает Геворгян.

Основатель компании по доставке продуктов питания на дом Menu Group Ваан Керобян отметил, что сам ежедневно посещает кафе с соблюдением всех установленных эпидемиологических норм.

"Каждый день утром пью кофе в Coffeshop, а потом иду, сажусь в кафе Marriott, где кроме меня никого не бывает, и работаю спокойно. На встречи иду пешком, в обязательном порядке ношу маску, дезинфицирую часто руки, пью много воды, и пока не заразился", - рассказал он.

Coffeshop, по словам Керобяна, сам по себе маленький, иногда бывает, что нет мест, однако в целом, заметно, что сильно сократилось число посетителей, по сравнению с периодом до пандемии. "Они говорят, что восстановили 50% своей выручки. Мне кажется, это лучший показатель. У них и с доставкой неплохо налажено. Их заказы через нас выросли втрое", - отметил Керобян.

В среднем, по его словам, на доставке продажи выросли на 30% на каждый ресторан, но даже при этом они работают в сильном убытке, и уже есть много вынужденно закрытых.

Жительница Еревана Марина Сарян отметила, что сократила свои походы в кафе, но полностью исключить их невозможно. По ее словам, если месяц назад в кафе в центре города посетителей рассаживали через столик, и людей тоже было не так много, то "пару дней назад в открытой части кафе все столики были заняты без соблюдения социальной дистанции". "Никаких новых норм не было, была полная загруженность кафе, все было, как раньше. А заразиться можно везде, и бояться уже бессмысленно", - считает она.

Лина Нагдалян, наоборот, старается воздерживаться от посещения кафе и ресторанов в период пандемии. "Конечно, хочется посидеть с друзьями, выйти на улицу, прогуляться по городу, вести, как говорится, нормальный образ жизни. Но, когда знаешь, что этими своими походами в кафе можешь заразиться вирусом, а еще хуже - заразить своих близких, которые в группе риска, - воздерживаешься. Лучше пожертвовать своими хобби, чем навредить здоровью близкому тебе человеку", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению врача-инфекциониста Армана Бадаляна, в ограничении деятельности ресторанной индустрии учитывается степень риска. А риск распространения вируса в местах общественного питания высокий, поэтому очень важно соблюдать социальную дистанцию между столиками, сократить число посетителей и поддерживать респираторный этикет, сказал врач.

"Можно, конечно, сохранить локдаун, но это будет временно, потому что экономика разрушится. Нужно периодически открываться, затем при необходимости ограничивать ту или иную деятельность, в зависимости от перегруженности больничной системы, до появления вакцины", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Арман Бадалян.

Риск заражений коронавирусом в ресторанах, где проводятся большие мероприятия со скоплением людей, намного больше, чем в тех же кафе или спортзалах, где можно хотя бы минимально контролировать меры предосторожности, считает врач.

"Свадьбы, торжества даже с малым числом гостей в какой-то момент становятся неконтролируемыми. Ты не можешь сказать людям: не танцуйте или танцуйте на конкретном расстоянии. А если мероприятие становится неконтролируемым, риск заражения вирусом возрастает", - отметил Бадалян.

Врач считает, что, пока лето, рестораны могут воспользоваться своими открытыми площадками и с соблюдением всех эпидемиологических норм сдержанно работать, "поскольку другого выхода просто нет". "Тут уже власти должны финансово максимально поддерживать эту индустрию до поры до времени", - сказал он.

При этом прогноз инфекциониста неоптимистичный. Поскольку неизвестно число зараженных в стране, говорить о распространенности инфекции или о коллективном иммунитете слишком рано. Он отметил, что для того, чтобы приобрести коллективный иммунитет, как минимум 30-35% населения должны переболеть коронавирусом, и это еще без учета повторных заражений и мутации самого вируса.

Ограничения, введенные в Армении из-за коронавируса, отменяются постепенно. Так, с 4 мая разрешена деятельность почти всех отраслей экономики и торговли, сферы услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов на открытом воздухе. С 18 мая в Армении работает общественный транспорт, спортзалы, говорится в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Армении".

К 11 июля в Армении зафиксировано 31 392 случая заражения коронавирусом. За период пандемии от COVID-19 умерли 559 человек. Ситуация в Армении остается наиболее тяжелой на всем Южном Кавказе.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".