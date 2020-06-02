Житель Дагестана осужден по делу о финансировании ИГ*

02 июня 2020, 18:31

Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Али Алиомарова к трем годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности.

Как писал "Кавказский узел", родственники Али Алиомарова 18 июня 2019 года сообщили о его исчезновении. 19 июня 2019 года Следком сообщил о задержании в Москве и Подмосковье выходцев из Дагестана, которые подозреваются в финансировании боевиков в Сирии в 2014-2017 годах.

28-летний Али Алиомаров признан виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), такое решение сегодня вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

С сентября 2016 года по июль 2017 года, Алиомаров, находясь в Москве, а также в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана, передал 318 000 рублей участнику ИГ*, установил суд.

Дело Али Алиомарова поступило в суд 7 мая. 20 мая состоялось заседание по вопросу о продлении меры пресечения обвиняемому, а также был назначена дата рассмотрения дела, следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

Суд назначил Алиомарову три года лишения свободы в колонии общего режима. В ходе процесса он полностью признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде в 10-дневный срок, добавили в пресс-службе суда.

Максимальное наказание по ч.1 ст. 205.1 УК РФ, по которой осужден Алиомаров, составляет 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что в Махачкале по делу о финансировании терроризма с июня 2019 находится под арестом журналист Абдулмумин Гаджиев. Он отрицает свою вину. По версии обвинения, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Вместе с Гаджиевым по этому делу проходят обвиняемыми Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*". Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".



* - организация признана террористической и запрещена в России судом.