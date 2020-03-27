Арест журналиста Абдулмумина Гаджиева оставлен в силе

27 марта 2020, 14:03

Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты корреспондента газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева на его арест по делу о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", находящийся с июня 2019 года под арестом редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев отрицает свою вину по делу о финансировании терроризма. 12 марта Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Гаджиеву до 13 мая. Версия следствия строится на протоколе Кемала Тамбиева, который уже отказался от своих показаний, заявил на заседании Абдулмумин Гаджиев. Мать журналиста пожаловалась на запрет свиданий с сыном.

Вместе с Абдулмумином Гаджиевым обвиняемыми по делу также проходят Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Все они отрицают свою вину. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. По данным "Черновика", уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева. Однако сам Тамбиев в суде заявил, что дал показания под пытками и отказался от них.

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Абдулмумина Гаджиева. На заседании, прошедшем 26 марта, присутствовали только стороны процесса - адвокаты Абас Гайдаров, Арсен Шабанов и Ахмед Ахмедов, сторону обвинения представляла прокурор Кислицкая, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Шабанов.

По его словам, вначале процесса судья зачитал апелляционную жалобу защиты и попросил стороны выразить свое мнение. Защита поддержала жалобу, а прокурор призвал суд отклонить ее, рассказал защитник. Присутствовавший на заседании через видеконференцсвязь Абдулмумин Гаджиев поддержал апелляционную жалобу. В своем последнем слове журналист прочитал стихотворение собственного сочинения.

После пяти минут проведенных в совещательной комнате судья огласил решение, согласно которому постановление суда об аресте Гаджиева было оставлено в силе, заключил Шабанов.

Судебный процесс 26 марта длился 40 минут, отметил адвокат Ахмед Ахмедов. По его словам, он видел Гаджиева 25 марта, журналист был в хорошем расположении духа, жалоб на содержание в СИЗО не высказывал.

Отметим, что активисты в Махачкале еженедельно проводят серии одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 23 марта.

Обвиняемый по делу Гаджиева Кемал Тамбиев 12 марта объявил голодовку, которую прекратил на второй день, поскольку руководство СИЗО согласилось выполнить часть его требований об улучшении бытовых условий в камере. Супруга Тамбиева сообщила. что он требовал обеспечить его книгами, Кораном и создать условия в камере.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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