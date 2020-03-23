Махачкалинцы серией пикетов поддержали журналиста Абдулмумина Гаджиева

23 марта 2020, 18:21

Коллеги и друзья дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов с требованием его освободить. В случае режима ЧП протесты продолжатся в онлайн-режиме, сообщили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма, он настаивает на своей невиновности. В его поддержку еженедельно проводятся одиночные пикеты в Махачкале. 20 марта уроженец Дагестана Гасан Чанхиев сообщил о своем задержании во время одиночного пикета в поддержку Гаджиева у здания администрации президента в Москве.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева - всего 18 человек - поддержали сегодня серию одиночных пикетов у комплекса зданий МВД и ФСБ в Дагестане, 10 из них непосредственно провели пикеты, другие просто пришли к месту акции, чтобы выразить поддержку. Пикетчики стояли с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". На месте проведения акции также присутствовали родственники арестованного журналиста.

Проходящие мимо протестующих люди выражали солидарность с участниками пикета, водители проезжавших там автомобилей сигналили в знак одобрения. Сотрудники полиции переписали личные данные пикетирующих, а также взяли с них объяснительные о причинах и целях акции, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте.

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева не намерены приостанавливать пикеты его поддержку, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Если только не объявят комендантского часа или чрезвычайного положения", - добавил он.

Если акции протеста запретят, то будут использованы такие формы протеста, как онлайн-пикеты, сторонники Гаджиева будут распространять информацию о его уголовном преследовании через соцсети, отметил Магомед Магомедов. "Мы часто призываем своих сторонников, которые в силу различных обстоятельств не могут принять участие в пикете, участвовать в одиночных пикетах онлайн", - рассказал Магомедов. Пока запрет на проведение подобных мероприятий для Дагестана не актуален, добавил участник серии сегодняшних пикетов, журналист Идрис Юсупов.

В Дагестане, как и во всех остальных регионах СКФО и ЮФО, действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. О случаях заражения в республике не сообщалось. 22 марта двух человек поместили на карантин в Дербенте после поездки в Азербайджан, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Еще один активист, махачкалинец Набиулла, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не был знаком с Гаджиевым до его ареста. "Узнал [о нем] только после этой ситуации", - отметил он, пояснив, что принял участие в пикетах, выражая свою гражданскую позицию. Житель Махачкалы добавил, что часть людей в его окружении Гаджиева не поддерживают, но таких меньшинство.

Родственник Абдулмумина Гаджиева, не пожелавший называть своего имени, заявил корреспонденту "Кавказскому узлу", что близким обвиняемого до сих пор не дают увидеться с ним в СИЗО. Теперь это объясняют угрозой распространения коронавируса, пояснил он.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о событиях, связанных с угрозой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".