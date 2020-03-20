Московские силовики сорвали пикет в поддержку Гаджиева

20 марта 2020, 22:14

Уроженец Дагестана Гасан Чанхиев сообщил о своем задержании во время одиночного пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева в Москве.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма, он настаивает на своей невиновности. В Махачкале пикеты в его поддержку проводятся регулярно.

По словам Чанхиева, он в 20.10 мск вышел с плакатом к зданию администрации президента России в Москве. Он отметил, что там параллельно проходили несколько протестных акций. "Помимо меня, еще три-четыре человека стояли в одиночных пикетах", - сказал Гасан Чанхиев корреспонденту "Кавказского узла".

Уже через 10 минут после начала пикета на место прибыл наряд силовиков, которые увезли Чанхиева в отделение. Ему сообщили о звонке с жалобой на то, что у звонившего был конфликт и драка с пикетчиком. "Они приехали и увидели, что я стою с плакатом, и забрали меня", - пояснил активист. Он предположил, что звонок был спланирован, чтобы сорвать акцию. Чанхиев утверждает, что никаких конфликтов перед пикетом у него не было. По его словам, силовики через некоторое время "просто отдали документы и сказали: идите домой".

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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