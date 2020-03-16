Гасангусейнов и сторонники Гаджиева объединились на акции протеста в Махачкале

16 марта 2020, 22:46

Друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева и Муртазали Гасангусейнов провели серию одиночных пикетов у здания Дома правительства в Махачкале, потребовав освободить арестованного журналиста и провести расследование убийства силовиками братьев-пастухов. В пикетах приняли участие 11 человек.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале еженедельно проводят серии одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 9 марта, её участниками стали 12 человек. Муртазали Гасангусейнов 4 марта возобновил в Махачкале проведение пикетов с требованием наказать убийц его сыновей, выходя на акции практически каждый день. Власти никак не отреагировали на них, а 10 марта правоохранители не дали Гасангусейнову провести пикет, объяснив это мероприятиями в связи с визитом полпреда президента Юрия Чайки.

В пикетах приняли участие 11 человек

Одиночные пикеты Муртазали Гасангусейнова, а также коллег и друзей Абдулмумина Гаджиева, проходили на центральной площади Махачкалы у здания Дома правительства республики. На месте акции присутствовали представители республиканских и федеральных СМИ, а также жители Махачкалы, пришедшие поддержать участников одиночных пикетов, сообщили корреспонденты "Кавказского узла", побывавшие на пикетах.

Общее количество пришедших поддержать пикетирующих составило 15 человек. Из них 11 человек приняли непосредственное участие в акции. На месте акции, кроме коллег, друзей Гаджиева и Муртазали Гасангусейнова, также присутствовал его юридический представитель Джамбулат Гасанов.

Среди тех, кто пришел поддержать пикет, был житель Хасавюрта Яхъяд Алидибиров. Он тоже простоял некоторое время с обоими плакатами - с требованием освободить Гаджиева и с плакатом Гасангусейнова.

"Я специально отпросился у начальства и потерял свой рабочий день, чтобы прийти на эти пикеты, поддержать отца убитых пастухов и выразить ему соболезнование. Своим участием в акции я хотел выразить гражданскую позицию. Я не согласен с тем, что творится в республике", - рассказал Яхъяд Алидибиров корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, он получил условный срок за комментарий в соцсетях, который был расценен как публичный призыв к экстремизму. "У нас люди сидят на диване и выражают свое недовольство. Но никто не хочет встать и прийти и высказать свою позицию. Я всем своим знакомым пытаюсь доказать, что необходимо менять сложившуюся систему", - добавил он.

Совместный пикет продлился ровно час. За его ходом со стороны следили несколько сотрудников полиции. Ближе к концу акции двое полицейских взяли объяснительную у Гасангусейнова, а также у заместителя редактора газеты "Черновик" Магомеда Магомедова о причинах выхода на площадь.

Чиновники предложили Гасангусейнову организовать встречу с Владимиром Ивановым

Примерно через 20 минут после начала пикета к Муртазали Гасангусейнову вышел сотрудник администрации главы и правительства республики, который пригласил его в здание правительства. Вместе с ним прошел и Джамбулат Гасанов.

Предыдущая серия пикетов проводилась Муртазали Гасангусейновым, а также активистом Джамбулатом Гасановым, с 14 по 21 ноября 2019 года. Им удалось добиться дисциплинарного взыскания с бывшего главы отдела полиции по Шамильскому району, который после гибели сыновей Гасангусейнова отчитался о ликвидации двух боевиков. Следствие также согласилось провести повторную служебную проверку. Однако в марте юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Гасангусейнова, пожаловался на то, что итоги этой проверки следователи не раскрывают. Муртазали Гасангусейнов ранее неоднократно присоединялся к пикетам сторонников журналиста Абдулмумина Гаджиева.

"Нам предложили написать письмо на имя Владимира Иванова (руководитель администрации главы и правительства Дагестана – прим. "Кавказского узла") и изложить в нем причины нашего пикетирования. Мы также хотим попытаться добиться встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, так как за последний месяц центральный аппарат СКР не предпринял никаких мер. А Васильев является председателем Совета безопасности республики, и, стало быть, то, что произошло в Дагестане, попадает в его зону ответственности. С этой позиции мы надеемся, что он сможет взаимодействовать со Следственным комитетом, Москвой, и таким образом что-то быстрее сдвинется и решится", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Джамбулат Гасанов.

По словам Гасанова, они для начала намерены записаться на прием к Владимиру Иванову. Кроме того, в ходе разговора в здании было решено, чтобы на встрече с Ивановым присутствовал и министр юстиции республики, для обсуждения вопроса о возможности проведении митинга, добавил Гасанов. Напомним, 13 марта Гасанов сообщил, что власти Дагестана в 61 раз отказались согласовать проведение митинга с требованием ускорить расследование убийства силовиками братьев-пастухов Гасангусейновых.

Сам Муртазали Гасангусейнов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что продолжит проводить ежедневные акции на площади, как и планировал, до 21 марта. Он также сообщил, что подаст очередное уведомление о проведении митинга в апреле, в тот промежуток времени, в котором сотрудники Минюста рекомендовали провести публичное мероприятие.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, отмечается в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Участники акции считают дело Гаджиева местью за статьи "Черновика" об убийстве сыновей Гасангусейнова

Коллеги Гаджиева решили объединить свою акцию с акцией Муртазали Гасангусейнова и тем самым выразить поддержку отцу убитых пастухов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. 12 марта Советский райсуд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Гаджиеву до 13 мая. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

При этом, по словам Магомедова, проведение одиночных пикетов на центральной площади больше направлено на привлечение внимания чиновников, нежели простых людей. "Практически в полном составе президиум (депутаты президиума) Народного собрания проходили мимо нашего пикета, остановились и спрашивали у Маирбека Агаева ситуацию о том, что происходит вокруг дела Абдулмумина Гаджиева", - рассказал Магомедов.

Формат объединенной серии одиночных пикетов Муртазали Гасангусейнова и сторонников Абдулмумина Гаджиева актуален, так как обе эти проблемы взаимосвязаны, считает Магомедов. "Именно из-за того, что газета "Черновик" писала о версии убийства братьев Гасангусейновых, настаивала на том, чтобы это дело расследовалось - в качестве мести за это и был задержан Абдулмумин Гаджиев", - заявил Магомедов.

Журналист отметил, что самому Гасангусейнову также нужна поддержка во время его одиночных пикетов, в связи с чем данный фактор выступает в пользу объединения этих двух акций. При этом Магомедов затруднился ответить, будет ли это объединение на следующей акции, а также где именно акция будет проходить. Напомним, обычно еженедельные акции в поддержку Гаджиева проходят у комплекса зданий дагестанских управлений МВД и ФСБ.

По мнению Магомедова, несмотря на то что проведение акции на центральной площади носит символический характер, по части привлечения внимания жителей Махачкалы к проблеме лучше подходит локация на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова, где постоянно проводят пикеты коллеги Гаджиева. "Когда пикет на площади, на него обращают внимание те, кто об этом все уже знают - чиновники, а когда мы стоим на перекрестке, то там очень много людей [не знающих о деле Гаджиева], которые проходят и видят [пикет]", - пояснил Магомедов.

Журналист заявил, что требования сторонников журналиста остаются прежними: освобождение Абдулмумина Гаджиева и арестованных по тому же делу Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова.

Абдулмумин Гаджиев вместе с предпринимателем Кемалом Тамбиевым и главой благотворительного фонда "Ансар" Абубакаром Ризвановым обвиняются по делу о финансировании терроризма. Все они отрицают свою вину. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. По данным "Черновика", уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева. Однако сам Тамбиев в суде заявил, что дал показания под пытками, и отказался от них.

Сегодняшнее объединение акций Муртазали Гасангусейнова и сторонников Абдулмумина Гаджиева - положительный шаг, считает участник акции Идрис Юсупов. Журналист согласился с заместителем главреда "Черновика" в том, что в зависимости от локации пикеты рассчитаны на различные общественные круги: на площади – для привлечения внимания чиновников, а на пересечении центральных улиц, где проходят акции в поддержку Гаджиева - обычных жителей Махачкалы.

По мнению Юсупова, случай Муртазали Гасангусейнова и дело Абдулмумина Гаджиева объединяет то, что и там, и там люди ищут справедливости. "Как в одном, так и в другом случае — желание добиться справедливости. Оба дела довольно резонансные в республике, и мы считаем, что нужно поддерживать друг друга в этих делах", - пояснил Юсупов.

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