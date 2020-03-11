Силовики прервали пикет Гасангусейнова в Махачкале из-за визита Чайки

11 марта 2020, 18:05

Правоохранители не дали провести отцу убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнову пикет, объяснив это мероприятиями в связи с визитом в Махачкалу полпреда Юрия Чайки. Юрист сообщил о новом отказе следствия расследовать дело полицейского, отчитавшегося об убийстве пастухов как боевиков.

Как писал «Кавказский узел», 4 марта Муртазали Гасангусейнов возобновил в Махачкале проведение ежедневных пикетов с требованием наказать убийц его сыновей. Республиканские власти никак не отреагировали на эти акции. 6 марта он подал два уведомления о проведении массовой акции протеста 21 и 22 марта, однако министерство юстиции республики отклонило обе заявки. Последний пикет Гасангусейнов провел 10 марта. Его представитель Джамбулат Гасанов сообщил, что подана очередная заявка на проведение митинга.

Предыдущая серия пикетов проводилась Муртазали Гасангусейновым, а также активистом Джамбулатом Гасановым, с 14 по 21 ноября 2019 года. Им удалось добиться дисциплинарного взыскания в отношении бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, который отчитался об убийстве сыновей Гасангусейнова как двух боевиков. Следствие также согласилось провести повторную служебную проверку. Однако в марте юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Гасангусейнова, пожаловался на то, что итоги этой проверки следователи не раскрывают.

Сегодня центральная площадь Махачкалы была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Попасть на площадь можно было только через рамки металлоискателя, которые были установлены на всех входах. Такие меры безопасности связаны из-за рабочего визита в Махачкалу полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайки. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Дагестана, в республику Чайка прибыл для проведения совещания с руководителями органов власти, «в ходе которых планируется обсудить вопросы социально-экономического развития республики».

К двум 14.00 мск к площади подошел и Муртазали Гасангусейнов, который ежедневно выходит на одиночные пикеты с 4 марта с требованием найти и наказать убийц его сыновей. Как рассказал сам Гасангусейнов корреспонденту «Кавказского узла», он спокойно прошел через рамки и встал на площади.

«Ко мне сразу подошли сотрудники правоохранительных органов и люди в гражданском. Они сказали, что сегодня находиться на площади нельзя. Я спросил, в чем дело. Они ответили, что «проводятся мероприятия». На мои возражения, что это общественное место, и я тоже хочу принять участие в этих мероприятиях, сотрудники полиции настаивали, чтобы я ушел», - отметил Муртазали Гасангусейнов.

Он решил провести пикет на углу проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева, у прохода на аллею, ведущей к площади. На этом месте также были установлены рамки металлоискателя и находилось несколько сотрудников полиции, передает корреспондент «Кавказского узла», находившийся на месте. Среди сотрудников полиции оказался один из земляков Гасангусейнова. Он тоже стал просить отца убитых пастухов не проводить пикет в этот день.

Муртазали Гасангусейнов вместе с Джамбулатом Гасановым отошли в сторонку, чтобы решить как действовать дальше. Периодически к ним подходили полицейские. Примерно через 20-25 минут было принято решение акцию не проводить, и Гасангусейнов ушел.

Следственный комитет Дагестана в очередной раз отказал в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Гасангусейнова. Проверка в отношении полицейского была назначена после того, как выяснилось, что он дал ложную, по мнению родственников Гасангусейновых, сводку о том, что убитые братья-пастухи являлись предполагаемыми боевиками.

Ранее Абубакар Янгулбаев заявлял, что возмущен тем, что следователи Следственного управления СКР по Дагестану не уведомляют о ходе следственной проверки. «Нам приходится либо проводить пикеты, либо писать жалобы в суд, чтобы получить хоть какую-то уведомительную реакцию», - заявлял Янгулбаев. Предыдущий отказ в возбуждении уголовного дела был отменен прокуратурой после того, как они обжаловали постановление следователя об отказе возбуждения дела в суде, но о результатах дополнительной проверки они так и не были уведомлены, сообщил юрист 5 марта.

«Только после моего ходатайства я получил ответ из Следственного управления СКР по Дагестану 10 марта. По результатам проведенной дополнительной проверки по факту халатности и служебного подлога в отношении начальника отдела МВД по Шамильскому району, вынесено постановление об очередном отказе в возбуждении уголовного дела», - рассказал Янгулбаев. По его словам, он уже изучил материалы проверки и нашел некоторые нарушения со стороны следователей.

«В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела я усматриваю противоречия с реальными обстоятельствами по факту происшествия. Эти противоречия будут основанием моего обжалования. Предварительно жалоба будет подана в суд», - заявил Абубакар Янгулбаев.

Напомним, 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, отмечается в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".