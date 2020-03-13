Родственник Муртазали Гасангусейнова вышел сегодня вместе с ним на акцию. 13 марта 2020 г. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

13 марта 2020, 20:14

Минюст Дагестана отклонил заявку Гасангусейнова на митинг

Власти Дагестана в 61 раз отказались согласовать проведение митинга с требованием ускорить расследование убийства силовиками братьев-пастухов Гасангусейновых. Их отец провел сегодня пикет вместе со своим родственником из Махачкалы.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта Муртазали Гасангусейнов возобновил в Махачкале проведение ежедневных пикетов с требованием наказать убийц его сыновей. Республиканские власти никак не отреагировали на эти акции, а 10 марта правоохранители не дали Гасангусейнову провести пикет, объяснив это мероприятиями в связи с визитом в Махачкалу полпреда президента Юрия Чайки. Юрист сообщил о новом отказе следствия расследовать дело полицейского, отчитавшегося об убийстве пастухов как боевиков.

Предыдущая серия пикетов проводилась Муртазали Гасангусейновым, а также активистом Джамбулатом Гасановым, с 14 по 21 ноября 2019 года. Им удалось добиться дисциплинарного взыскания с бывшего главы отдела полиции по Шамильскому району, который после гибели сыновей Гасангусейнова отчитался о ликвидации двух боевиков. Следствие также согласилось провести повторную служебную проверку. Однако в марте юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Гасангусейнова, пожаловался на то, что итоги этой проверки следователи не раскрывают.

Сегодня Муртазали Гасангусейнова поддерживал на пикете его родственник из Махачкалы. Он на некоторое время взял в руки плакат Гасангусейнова. Пикет, уже девятый по счету, продолжался ровно час. За это время к активистам подошли несколько человек. Один из прохожих подробно расспросил Гасангусейнова о том, что произошло.

Когда Гасангусейнов уже завершил акцию и направился к выходу с площади, его остановил сотрудник полиции и попросил задержаться, чтобы дать объяснительную. Эта процедура заняла примерно 10 минут, передал корреспондент "Кавказского узла".

6 марта Муртазали Гасангусейнов подал 58-е и 59-е уведомления о проведении 21 и 22 марта массовых акций протеста. Однако обе заявки были отклонены из-за некорректно указанной даты подачи уведомления. 10 марта были поданы две новые заявки на те же самые даты.

После акции Гасангусейнов поехал в Минюст республики, где получил отказы на оба новых уведомления. "Имеется информация от правоохранительных органов Дагестана о том, что проведение массовых мероприятий, на которых планируется давать критическую оценку действиям правоохранительным органам республики, учитывая их особый психологический настрой, а также возможные просчеты организаторов митинга, создаются предпосылки для совершения групповых нарушений общественного порядка и безопасности", - говорится в ответе Минюста, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Руководство ведомства также указало, что "существует вероятность совершения диверсий и терактов в общественных местах и местах массового скопления людей в планируемую дату". Сотрудники Минюста предложили Гасангусейнову подать новое уведомление о проведении митинга.

Официальный представитель Муртазали Гасангусейнова Джамбулат Гасанов выразил несогласие с таким ответом, и заявил, что после обсуждения с юристами решит вопрос о подаче жалобы на ответ ведомства. "Нам непонятно, что может измениться за те 20 дней, на которые Минюст предлагает перенести наш митинг. Кроме того, они пишут что мы «планируем давать критическую оценку действия правоохранительных органов республики», но на самом деле наша акция является призывом к центральному аппарату СКР не затягивать расследование убийства братьев Гасангусейновых", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечание:

"Гасангусейнов в 58 раз подал заявку на митинг в Махачкале", "Власти Дагестана проигнорировали пикеты Гасангусейнова", "Суд принял сторону полиции в споре о задержаниях коллег Абдулмумина Гаджиева".

Автор: Мурад Мурадов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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