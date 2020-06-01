Грузинские политологи объяснили мотивы заявлений России о лаборатории Лугара

01 июня 2020, 08:45

Заявлениями о возможных разработках возбудителей опасных заболеваний в лаборатории Лугара Россия пытается придать себе дополнительный вес в глазах международного сообщества, поскольку в мире уделяется большое внимание биологической безопасности, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", МИД России 26 мая потребовал допустить российских экспертов во все корпуса лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии для проверки версии о работах американских военных над возбудителями опасных заболеваний. Министерство иностранных дел Грузии предложило российским экспертам приехать и убедиться, что в лаборатории Ричарда Лугара не проводится разработка опасных инфекций. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что обвинения в адрес лаборатории беспочвенны, а в условиях пандемии коронавируса она доказала свой авторитет.

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара был открыт в окрестностях Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала лаборатория находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем - МВД. В настоящее время исследовательский центр является структурным подразделением Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии, информировало 26 мая издание "Спутник-Грузия".

Центр Лугара продолжает свою деятельность по выявлению и определению возбудителя коронавируса, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Паата Имнадзе. "Наша лаборатория может определить, к какому кластеру относится тот или иной штамм вируса, то есть откуда он прибыл", - пояснил он.

В Грузии анализ ПЦР на коронавирус проводит только лаборатория Лугара и Национальная генетическая лаборатория. Заборы всех анализов у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию проводят в лаборатории Национального центра по контролю заболеваний и охране здоровья. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, в том числе в Грузии и на юге России.

Лаборатория не занимается разработкой медицинских препаратов, сказал Имнадзе. "Лечение проводится по гайдлайнам, которые мы получили изначально из Китая, а позднее – из Европы и от Всемирной организации здравоохранения", – отметил он.

Складывается новая политическая реальность, в которой большое внимание будет уделено биологической безопасности, и Россия, делая громкие заявления, пытается придать себе дополнительный вес на международной арене, считает профессор экономики Георгий Хухашвили.

Ранее заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе опроверг заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что в лаборатории Лугара могли вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. По словам Имнадзе, лаборатория не занимается исследованиям в военных целях, а борется с коронавирусом.

"Она (Россия) использует их (заявления) как инструмент политической игры. И, в первую очередь, обвиняет лаборатории в соседних странах", - сказал он.

Вопрос МИД России риторический, министерство не ждет на него ответа, тем не менее "нам теперь приходится оправдываться", сказал Хухашвили.

"Это большая игра. Сейчас очень много теорий заговора (в связи с коронавирусом), которые ничем не подкреплены, но имеют политические цели", – сказал он.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что в связи с обвинениями российской стороны в отношениях между Грузией и Китаем напряжения не возникнет.

"Китай – третий по объему торговли партнер Грузии, и кроме того, все понимают, что эти заявления о лаборатории Лугара лишены реальных оснований. Так что в скором времени, скорее всего, эта тема вообще исчезнет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Гия Абашидзе отметил, что грузинское общество не верит в заявления о вреде лаборатории Лугара. По его словам, в стране серьезных обвинений в отношении лаборатории Лугара никто не выдвигал.

"Никто не выступает за закрытие лаборатории", - сказал корреспонденту "кавказского узла" Абашидзе.

Напомним, бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в сентябре 2018 года заявил, что получил в свое распоряжение документы о работе лаборатории Лугара, которые говорят о том, что в ней проводятся опасные эксперименты на людях и, возможно, разрабатывается биологическое оружие.