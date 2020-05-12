12 мая 2020, 08:27

Жители двух сел пострадали от селя в Азербайджане

В Азербайджане селевой поток, возникший от обильных дождей, смыл два моста в селе Юхары Гейчали Агстафинского района и унес два автомобиля в селе Ерфи Губинского района.

В Агстафинском районе Азербайджана с 10 мая идут обильные дожди, в результате чего сель снес два моста в селе Юхары Гейчали.

Один из мостов связывал между собой семь сел – Кечу Аскер, Юхары Гейчали, Эйналлы, Татлы, Кехня Гышлаг и Ярадуллу. Мост был расположен на реке Гасансу на территории села Юхары Гейчали, сообщил вчера "Sputnik Азербайджан".

В горном селе Ерфи Губинского района Азербайджана селевой поток унес два легковых автомобиля местных жителей – "Ниву" и "УАЗ". Водители пытались на внедорожниках проехать через реку Велвелечай, позже машины были извлечены из реки, власти региона устраняют последствия селя, сообщило агентство АПА.

Как писал "Кавказский узел", на реке Талачай в Загатальской районе Азербайджана паводок, возникший из-за дождей, унес автомобили, уничтожил посевы, затопил приусадебные участки. От наводнения пострадали жители десяти сел.

Примечание:

"Ликвидирована угроза разрушения водопровода в Азербайджане", "Две жительницы Азербайджана пострадали при сходе селя", "20 сел в Исмаиллинском районе Азербайджана пострадали от ливней".

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