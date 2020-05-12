12 мая 2020, 08:27
Жители двух сел пострадали от селя в Азербайджане
В Азербайджане селевой поток, возникший от обильных дождей, смыл два моста в селе Юхары Гейчали Агстафинского района и унес два автомобиля в селе Ерфи Губинского района.
В Агстафинском районе Азербайджана с 10 мая идут обильные дожди, в результате чего сель снес два моста в селе Юхары Гейчали.
Один из мостов связывал между собой семь сел – Кечу Аскер, Юхары Гейчали, Эйналлы, Татлы, Кехня Гышлаг и Ярадуллу. Мост был расположен на реке Гасансу на территории села Юхары Гейчали, сообщил вчера "Sputnik Азербайджан".
В горном селе Ерфи Губинского района Азербайджана селевой поток унес два легковых автомобиля местных жителей – "Ниву" и "УАЗ". Водители пытались на внедорожниках проехать через реку Велвелечай, позже машины были извлечены из реки, власти региона устраняют последствия селя, сообщило агентство АПА.
Как писал "Кавказский узел", на реке Талачай в Загатальской районе Азербайджана паводок, возникший из-за дождей, унес автомобили, уничтожил посевы, затопил приусадебные участки. От наводнения пострадали жители десяти сел.
"Ликвидирована угроза разрушения водопровода в Азербайджане", "Две жительницы Азербайджана пострадали при сходе селя", "20 сел в Исмаиллинском районе Азербайджана пострадали от ливней".
12 мая 2020, 08:48
-
Азербайджан обвинил Армению в пулеметных и снайперских обстрелах
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 24 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
12 мая 2020, 08:31
-
В Северной Осетии введен масочный режим
Из-за ситуации по коронавирусу с 12 мая в Северной Осетии введен масочный режим, карантинные меры продлены до 31 мая, сообщили власти региона.
12 мая 2020, 07:51
-
Пользователи Instagram напомнили Даудову про обещания Кадырова
Несмотря на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал смягчение режима ограничений из-за коронавируса с 12 мая, спикер парламента республики Магомед Даудов заявил, что пока изменений в режиме самоизоляции нет. Пользователи Instagram раскритиковали решение не отменять режим ограничений и напомнили Даудову про слова Кадырова.
12 мая 2020, 07:06
-
Власти Дагестана продлили режим самоизоляции
В Дагестане сохраняется угроза осложнения ситуации по коронавирусу, в связи с чем власти региона, по рекомендации главного санврача региона, приняли решение о продлении режима самоизоляции, сообщил глава республики Владимир Васильев.
12 мая 2020, 06:53
-
Суд арестовал сотрудника волгоградского Следкома по делу о вымогательствах
Центральный районный суд Волгограда принял решение об аресте на два месяца сотрудника волгоградского Следкома и его двоих соучастников по делу о вымогательствах и похищении человека, сообщила пресс-служба суда.
-
12 мая 2020, 03:43
Политологи поспорили о влиянии Саакашвили на грузинскую оппозицию
-
11 мая 2020, 19:24
Владельцы магазинов в Нагорном Карабахе пожаловались на убытки
-
11 мая 2020, 16:44
Пользователи Instagram раскритиковали версию МВД о поджогах в Северной Осетии
-
11 мая 2020, 16:17
Ростовская область сравнялась с Кубанью по числу умерших от коронавируса
-
11 мая 2020, 12:26
Четвертый пациент с COVID-19 умер в Кабардино-Балкарии
-
11 мая 2020, 08:034
Следком расценил взрыв гранаты на Ставрополье как попытку убийства
-
12 мая 2020, 08:48
Азербайджан обвинил Армению в пулеметных и снайперских обстрелах
-
12 мая 2020, 04:39
Полицейский погиб во время оформления ДТП в Ингушетии
-
12 мая 2020, 04:18
Комплексы диагностики COVID открываются на границе Адыгеи и Кубани
-
12 мая 2020, 01:14
Более 77 тысяч жителей Ачхой-Мартановского района остались без света
-
12 мая 2020, 00:03
Заммэра Новороссийска уволена за нарушение режима карантина
-
11 мая 2020, 16:51
Конкурс на должность мэра Ставрополя назначен на 11 июня
-
11 мая 2020, 15:36
Дорога в Дагестане расчищена после камнепада
-
11 мая 2020, 13:26
Минздрав Ставрополья сообщил о состоянии пострадавших при взрыве
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
12 мая 2020, 08:48
Азербайджан обвинил Армению в пулеметных и снайперских обстрелах
-
11 мая 2020, 23:19
Аналитики исключили связь арестов чиновников в Азербайджане с коррупцией
-
24 апреля 2020, 15:262
Чельдиев Вадим
-
11 мая 2020, 14:47
Ветер с АпшеронаЗачем нужно министерство культуры и к чему министр люди которого арестованы? 3
-
11 мая 2020, 10:07
Ветер с АпшеронаПродавец хомячков попал в историю. В каком качестве? 10
-
10 мая 2020, 19:12
Ветер с АпшеронаЛегионеры как раз оказались победителями. А советские ветераны проиграли 12
-
10 мая 2020, 18:16
Ветер с АпшеронаПравительство Иравана в изгнании - политика, способная стать реальностью 10
-
10 мая 2020, 08:36
Ветер с АпшеронаС арестами "фронтовиков" власть перестаралась и ошиблась 1
-
11 мая 2020, 23:242
Коронавирус добрался до Кавказа
-
08 мая 2020, 15:4132
10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне
-
11 мая 2020, 20:35Муфтият Дагестана передал Унцукульской больнице четырехэтажное здание медресе
-
11 мая 2020, 02:02Неудовлетворительные условия содержание людей в обсерваторе Сочи
-
10 мая 2020, 20:18В Махачкале простаивает современный аппарат компьютерной томографии
-
10 мая 2020, 14:50Детская площадка в Сочи превращается в парковку для автомобилей
-
10 мая 2020, 14:41ИО руководителя УФССП Ингушетии заговорил о дресс-коде
-
26 марта 2020, 09:30
На карантине: как выживают азербайджанцы в Грузии
-
18 марта 2020, 20:431
В январе 2020 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было