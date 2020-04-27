Источники сообщили о смерти мужчины при взрыве гранаты в Волгограде

27 апреля 2020, 19:56

Граната взорвалась в припаркованном на улице в Волгограде легковом автомобиле. При взрыве погиб человек, сообщил предварительную информацию источник в экстренных службах города.

Взрыв произошел в Дзержинском районе Волгограда на улице Хорошева сегодня вечером.

"По предварительной информации, взорвалась ручная граната в припаркованном на улице легковом автомобиле. Один человек пострадал", - рассказал информированный источник, слова которого приводит "Интерфакс". По данным другого источника, владелец машины погиб, отмечает это же агентство, добавляя, что машина посечена осколками.

О том, что, по предварительной информации, один человек погиб при взрыве гранаты в машине, сообщил и источник в экстренных службах города, слова которого приводит РИА "Новости".

В результате сработавшего взрывного устройства в автомобиле в Волгограде тяжело ранен пенсионер МВД, передает "Пятый канал", не называя своих источников. По данным телеканала, мужчина госпитализирован в одну из городских больниц в тяжелом состоянии, а взрыв произошел, когда мужчина открыл дверь своей машины.

Место, где произошел взрыв, оцеплено сотрудниками силовых структур, сообщает V1.ru.