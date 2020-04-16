Закон о риторике ненависти в Армении вызвал скепсис у правозащитников

16 апреля 2020, 14:03

В условиях плохой работы судебной системы принятый парламентом закон об уголовном наказании за риторику ненависти вряд ли будет эффективным, считают в организации "Журналисты во имя прав человека". Реализация закона угрожает свободе слова, полагает депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Как писал "Кавказский узел", в январе парламент Армении создал рабочую группу по борьбе с риторикой ненависти. Правозащитники, журналисты и представители НПО назвали это актуальной проблемой и угрозой демократии. Они отметили, что риторику ненависти используют как прежние, так и нынешние власти.

Парламент Армении криминализировал риторику ненависти

На прошедшем 15 апреля заседании парламента Армении депутаты во втором и окончательном чтении приняли изменения в Уголовный кодекс и смежные законы, согласно которым пропаганда ненависти становится преступлением. За поправки проголосовали 97 депутатов, против - 14.

Согласно законопроекту, опубликованному на официальном сайте Национального собрания, речь идет о публичных призывах к насилию в отношении лица или группы лиц по половому и расовому признакам, этническому или социальному происхождению, генетическим характеристикам, языку, религии, мировоззрению, политическим или другим взглядам, имущественному положению, рождению, состоянию здоровья, возрасту либо другой социальной или личной характеристике.

Проект закона на сегодняшнем заседании представила замминистра юстиции Армении Србуи Галян, которая отметила, что за публичные призывы к насилию или оправдание насилия предлагается наказывать штрафами в размере от 50 до 150 минимальных зарплат, либо арестом на месяц, либо лишением свободы сроком до одного года. За то же преступление, совершенное группой по предварительному сговору, полагается от 150 тысяч до 300 тысяч драмов (309-619 долларов), либо два-три месяца ареста, либо заключением на срок от года до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Эффективность закона вызвала скепсис у оппозиции и правозащитников