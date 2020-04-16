16 апреля 2020, 14:03
Закон о риторике ненависти в Армении вызвал скепсис у правозащитников
В условиях плохой работы судебной системы принятый парламентом закон об уголовном наказании за риторику ненависти вряд ли будет эффективным, считают в организации "Журналисты во имя прав человека". Реализация закона угрожает свободе слова, полагает депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.
Как писал "Кавказский узел", в январе парламент Армении создал рабочую группу по борьбе с риторикой ненависти. Правозащитники, журналисты и представители НПО назвали это актуальной проблемой и угрозой демократии. Они отметили, что риторику ненависти используют как прежние, так и нынешние власти.
Парламент Армении криминализировал риторику ненависти
На прошедшем 15 апреля заседании парламента Армении депутаты во втором и окончательном чтении приняли изменения в Уголовный кодекс и смежные законы, согласно которым пропаганда ненависти становится преступлением. За поправки проголосовали 97 депутатов, против - 14.
Согласно законопроекту, опубликованному на официальном сайте Национального собрания, речь идет о публичных призывах к насилию в отношении лица или группы лиц по половому и расовому признакам, этническому или социальному происхождению, генетическим характеристикам, языку, религии, мировоззрению, политическим или другим взглядам, имущественному положению, рождению, состоянию здоровья, возрасту либо другой социальной или личной характеристике.
Проект закона на сегодняшнем заседании представила замминистра юстиции Армении Србуи Галян, которая отметила, что за публичные призывы к насилию или оправдание насилия предлагается наказывать штрафами в размере от 50 до 150 минимальных зарплат, либо арестом на месяц, либо лишением свободы сроком до одного года. За то же преступление, совершенное группой по предварительному сговору, полагается от 150 тысяч до 300 тысяч драмов (309-619 долларов), либо два-три месяца ареста, либо заключением на срок от года до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
Эффективность закона вызвала скепсис у оппозиции и правозащитников
Риторика ненависти в Армении стала серьезной угрозой демократии, полагает депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян. Она обвинила в этом правящую партию "Мой шаг", которая, по мнению Зограбян, внесла раскол в общество. Однако эффективность принятого сегодня закона вызвала у нее сомнения. "Не повредив свободе слова, очень сложно будет реализовать этот закон. Нынешняя власть в постоянном поиске контрреволюционеров, они держат народ в постоянном стрессе, а это приводит к агрессии и ненависти", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Наира Зограбян.
Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян отверг обвинения в риторике ненависти. "Обвинения в наш адрес - якобы мы насаждаем ненависть в отношении представителей прежней власти, - неверные Это подтверждает тот факт, что прежние власти до сих пор продолжают жить в Армении, владеют СМИ, пользуются неограниченной свободой. Подтверждает это и тот факт, что после революции никто не был подвергнут самосуду. И это объясняется тем, что мы действуем в логике законности, любви и солидарности", - перевел корреспондент "Кавказского узла" одно из выступлений Никола Пашиняна.
Риторика ненависти в Армении направлена как против представителей как прежней, так и нынешней власти, считает руководитель неправительственной организации "Журналисты во имя прав человека", правозащитница Жанна Алексанян. "Принять закон - это хорошо, но у нас в стране проблема с правосудием, поэтому сильно сомневаюсь, что законопроект сможет изменить ситуацию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"