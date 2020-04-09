Защита попросила освободить Малсага Ужахова

09 апреля 2020, 03:33

Решение ставропольского суда о продлении ареста лидеру протестов в Ингушетии Малсагу Ужахову необоснованно и должно быть отменено, указал в апелляционной жалобе адвокат. Врачи не обследовали Ужахова на предмет рисков заражения коронавирусом, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", суд на Ставрополье продлил срок содержания под стражей до 25 июня активисту Малсагу Ужахову, а также Мусе Мальсагову, Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву и Ахмеду Барахоеву, принимавшим участие в протестах в Магасе. Следователь Евгений Нарыжный в суде указал на то, что следственные действия в отношении активистов завершены, и теперь необходимо время, чтобы ознакомить обвиняемых и их защитников с материалами дела.

67-летний Малсаг Ужахов обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. После митинга 26 марта 2019 года он был оштрафован на 150 тысяч рублей, в феврале защита добилась снижения суммы штрафа до 10 тысяч рублей.

Защита направила 6 апреля жалобу на продление ареста Малсага Ужахова в Третий апелляционный суд России, сообщил 8 апреля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джабраил Куриев.

По мнению адвоката, суд не имеет права на стадии ознакомления с материалами уголовного дела продлевать срок содержания под стражей. Он также указал, что его подзащитный так и не приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела. "Следствие еще 23 февраля уведомило Малсага Ужахова и защиту о завершении стадии предварительного следствия, но на момент проведения судебного заседания 3 апреля, то есть через 40 дней, следствие все еще не приступило к следующей стадии – ознакомлению с материалами дела, тем самым грубо нарушив процессуальные нормы», - пояснил Куриев.

«Если руководствоваться ч. 5 ст. 109 УПК России (о сроках содержания под стражей, - прим. "Кавказского узла"), то материалы оконченного расследования уголовного дела должны быть предъявлены обвиняемому и его защите не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей. У Малсага Ужахова предельный срок – 19 апреля», - подчеркнула адвокат.

В апелляционной жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", также говорится, что, «в соответствии с частью 6 той же статьи 109 УПК России, если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за ним и за защитой сохраняется право на ознакомление с материалами уголовного дела».

«Суд, закрыв глаза на явное невыполнение требований статьи 217 УПК России (об ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, - прим. "Кавказского узла") удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Малсага Ужахова», - считает адвокат.

Куриев напомнил, что Ессентукский горсуд 20 марта принял постановление, согласно которому руководитель следственной группы должен был принять меры по медицинскому обследованию и освидетельствованию Ужахова в течении семи дней, то есть до 27 марта . «Судмедэксперты должны провести обследование и вынести заключение о том, можно ли отнести 67-летнего инвалида второй группы Малсага Ужахова, страдающего хроническими заболеваниями, к категории лиц, подверженных заражению коронавирусом [...] никакого медицинского освидетельствования проведено не было», - продолжил адвокат.

В ходе заседания 20 марта защита Ужахова добилась решения о его медобследовании. "Суд обязал руководителя следственной группы обследовать Ужахова с целью выяснить, ухудшилось ли его состояние за время содержания под стражей", - сказал Куриев.

По его словам, защита представила суду ряд документов, согласно которым пожилые граждане относятся к категории лиц, наиболее подверженных риску заболеть коронавирусом. «То, что мой подзащитный серьезно болен, суд и следствие убеждались неоднократно, Ужахову приходилось во время судебных заседаний вызывать «скорую помощь», а при этапировании из Владикавказа в Ессентуки и в Ставрополь его всегда сопровождала бригада врачей. В условиях пандемии мой подзащитный более, чем другие, подвержен инфекции, и это создает реальную угрозу его жизни", - сказал адвокат.

19 марта власти региона сообщили о первом случае заражения коронавирусом на Ставрополье, а к 7 апреля общее число заболевших достигло 39 человек. На следующий день стало известно о смерти от коронавируса 53-летней женщины, , говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Куриев также указал, что суд отказался изменить Ужахову меру пресечения на более мягкую, вопреки рекомендациям Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, а также требованиям статьи 99 УПК России (об обстоятельствах, учитываемых при избрании меры пресечения, - прим. "Кавказского узла").

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 1 апреля попросил ФСИН России, следственный комитет и Совет судей России с просьбой рассмотреть в связи с распространением коронавируса возможность изменения меры пресечения в отношении части лиц, содержащихся под стражей, сообщил ТАСС.

Адвокат также указал, что на суде обвиняемым не дали права выступить в прениях, а его подзащитного вообще лишили права на заключительное слово, в результате чего были грубо нарушены основополагающие принципы уголовного процесса. Все это "является основанием для отмены постановления Ставропольского краевого суда от 3 апреля 2020 года", - считает адвокат.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.