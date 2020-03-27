Активисты оштрафованы после раздачи медицинских масок в Зугдиди

27 марта 2020, 02:10

Акция организации "Новые лидеры" по бесплатной раздаче медицинских масок, дезинфицирующих средств и перчаток собрала более ста жителей Зугдиди, что стало поводом для штрафа организаторам мероприятия. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выросло до 79.

Как сообщал "Кавказский узел", на утром 26 марта в Грузии было зарегистрировано 77 случаев заражения. В карантине находились 4346 человек, в стационаре – 247. Излечились от инфекции десять человек, скончавшихся нет.

Два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин. 16 неправительственных организаций призвали власти дублировать информацию о коронавирусе на азербайджанском и армянском языках, поскольку большая часть жителей этих регионов не знает грузинского. Селяне не оповещены, как надо действовать в условиях жесткого карантина, сообщили местные жители. Их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны.

Полиция Грузии оштрафовала движение "Новые лидеры" за нарушение чрезвычайного положения, введенного в стране в связи с коронавирусом. «По указу президента Грузии патрульная полиция оштрафовала движение на 15 тысяч лари (более 4 373 долларов США), после чего протокол был передан директору организации Марии Коди-Пушоу», - перевел корреспондент «Кавказского узла» сообщение на сайте ведомства.

В Грузии запрещено собирать более 10 человек, а акция «Новых лидеров» собрала более 100 человек, отмечается в сообщении.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Мероприятие активистов движения «Новые лидеры» и фонда «Президентская библиотека Саакашвили» прошло 26 марта на Центральном бульваре в Зугдиди: активисты бесплатно раздавали местным жителям медицинские маски, дезинфицирующие средства и перчатки. Пришедшие на акцию люди не смогли держаться на допустимом расстоянии, а полицейским не удалось навести порядок в очереди, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Маски и перчатки для жителей Зугдиди были куплены на средства грузин, проживающих в Америке, заявил в прямом эфире грузинского телеканала «Мтавари архи» Михаил Саакашвили. «Несколько дней назад я предложил правительству Грузии передать эти средства гигиены и защиты, но мне никто не ответил. Поэтому наши активисты сами начали раздавать их в Грузии»», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Саакашвили.

По словам представиля «Новых лидеров», организаторы акции не ожидали подобной реакции. «Мы даже звонили в полицию, но справиться с толпой людей не удалось. Наверное, дело в том, что в Зугдиди большой дефицит защитных масок и люди напуганы сообщением о том, что у одного из местных жителей недавно подтвердился коронавиурс», - привели 26 марта слова активиста «Новости-Грузии». По словам участника акции, подобные благотворительные акции не прекратятся.

Представители власти осудили акцию в Зугдиди

МэрТбилиси Георгий Шенгелия назвал действия активистов «провокацией». «В то время как два муниципалитета находятся на карантине, и огромные ресурсы расходуются для того, чтобы удержать наших граждан в своих домах, помешать распространению вируса, эти безответственные люди собирают сотни наших сограждан в центре города, как будто бы они помогают предотвратить распространение этого вируса. Это недопустимо и является провокацией», - процитировало городского мэра издание.

Подобные акции – это попытка получить политические дивиденды за счет глобальной проблемы, считает министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. «Коронавирус - это глобальная проблема, и мы не имеем права пользоваться ею, чтобы получать политические дивиденды. Это очень хорошая благотворительная деятельность, но необходимо учитывать все рекомендации, которые были явно нарушены в случае этой акции, что создало угрозу для людей», - перевела корреспондент «Кавказского узла» слова Тикарадзе, озвученные в прямом эфире телеканала.

С этим мнением согласилась и замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Паата Имнадзе, по словам которой «сейчас не время для пиар-акций, когда существует угроза коронавируса».

Зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Грузии на вечер 26 марта достигло 79, сообщило ИА «Интерпрессньюс» со ссылкой на созданный правительством специальный сайт. В режиме карантина и под наблюдением врачей находится то же количество людей, что и утром того же дня.

По данным агентства, коронавирус подтвердился у двухлетнего ребенка. «Состояние удовлетворительное. Клинических проявлений нет. Сами родители, к счастью, не заражены. Разумеется, матери приходится быть с ребенком. Хочу подчеркнуть, что в этом кластере все контакты определены», - заявила клинический директор больницы им.Вахтанга Бочоришвили Каха Ишхнели.

О том, что представляет собой COVID-2019 и как обстоит ситуация в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".