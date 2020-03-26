Активист работает во время мероприятия, организованного благотворительным центром по распределению продуктов питания и напитков среди малообеспеченных граждан и пожилых людей на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Тбилиси, Грузия, 18 марта 2020 года. REUTERS/Ираклий Геденидзе

26 марта 2020, 09:14

Количество зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 75

Тест на коронавирус подтвердился еще у двух жителей Грузии, общее число зараженных в стране увеличилось до 75 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", количество заболевших коронавирусом в Грузии 25 марта достигло 73 человек, выздоровел десятый зараженный коронавирусом, его выписали из больницы 24 марта.

Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 75 человек, на карантине находятся 4055, под наблюдением в больницах остаются 252, сообщается в сегодняшней публикации на грузинском правительственном сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заражение было обнаружено в Зугдиди у 67-летнего мужчины, который 20 марта прибыл из Турции. У пациента были взяты анализы после жалоб на кашель и повышения температуры тела, он госпитализирован в Зугдидинскую инфекционную больницу, сообщил 26 марта грузинский телеканал "Рустави-2".

Еще один случай подтвержден в Аджарии, инфекция обнаружена у молодого человека, который проходил таможню на границе с Турцией. Контактировавших с ним нет, поскольку пациент был отправлен в больницу сразу же с пункта пропуска, передал телеканал.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, на 26 марта число зараженных коронавирусом во всем мире составило 475 465 человек, тяжелобольных – 1235, умерших – 21 434, вылечились от болезни 110 499. В России случаев заражений составило 666, два человека выздоровели.

На юге России зараженные коронавирусом зарегистрированы – на Кубани девять, в Кабардино-Балкарии – четыре, на Ставрополье – два, в Волгоградской и Ростовской областях по одному, в Чечне один, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Примечание:

"Два замминистра в Грузии решили самоизолироваться из-за коронавируса", "Грузинских чиновников решено ограничить в поездках за рубеж из-за коронавируса", "Дефицит медицинских масок из-за угрозы коронавируса обеспокоил жителей Армении".

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