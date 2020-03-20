Табличка на одной из аптек в Ростове-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

20 марта 2020, 20:05

Ростовчане пожаловались на дефицит медицинских масок и антисептиков

В десятках аптек в Ростове-на-Дону отсутствуют медицинские маски и препараты-антисептики. Горожане рассказали, что решили изготавливать маски самостоятельно.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта 14 студентов из Колумбии и ростовчанина поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус. Всего под наблюдением врачей тогда находились 268 человек, в том числе 21 ребенок.

К 19 марта все регионы ЮФО и СКФО ввели режим повышенной готовности. С 12 марта в регионе зафиксированы четыре случая заражения - три на Кубани и один, по первичным данным теста, на Ставрополье, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница Ростова-на-Дону Виктория Щербакова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее семья решила изготавливать медицинские маски самостоятельно. "На днях хотели купить маски, чтобы спокойнее ездить в общественном транспорте, но не нашли - ни у себя на окраине города, ни в центре. Бабушка уже предложила нам нашить масок, как раньше в школе на уроках ОБЖ мы шили их из марли. Наверное, так и поступим. Гели для рук купили еще в начале эпидемии, достаточно много - теперь радуемся, что успели", - отметила она.

Другой горожанин, Даниил Иванович, также указал на дефицит санитайзеров и масок. "Совершенно для других целей собирался купить дезинфицирующую жидкость асептолин, мне для хобби нужно, а в аптеке сказали, что все раскупили! Пошел в другую, взял последние две бутылочки, и еще предупредили, что завтра цена изменится. Раньше он стоил по 30 рублей, а когда-то вообще по 17, сейчас по 100. На всякий случай, как увижу в продаже, придется побольше закупить. Маски себе не покупал, но все знакомые жалуются, что их не достать", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

19 марта жители Волгограда также рассказали, что в местных аптеках нет медицинских масок. Маски остались лишь в некоторых аптеках, подтвердили в государственном унитарном предприятии "Волгофарм", пообещав поставку многоразовых марлевых повязок.

Ростовчанка Анастасия Алексеева сообщила, что видела на дверях аптек объявления об отсутствии медицинских масок, но и не думала их покупать, поскольку работает из дома. "Мою руки чаще, с мылом обычным, поэтому меня пока вопрос дефицита каких-либо дезинфицирующих средств не затрагивает. Мыла - да, действительно побольше купила", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Масок нет, по телевизору в новостях успокаивают, что мы «зря паникуем». Зря не зря, но где маски? В час пик еду - закрываюсь шарфом. Наверное, придется действительно мастерить маски самой. Гели для рук мне в косметических магазинах попадаются, поэтому не могу сказать, что это дефицит. Кстати, масок нет не только в аптеках, но и людей в масках на улицах мало. Где они - загадка", - отметила в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" местная жительница Илона Марченко.

Сотрудница одного из дошкольных учреждений Светлана отметила, что до ажиотажа успела купить и маски, и антисептик. "На днях в Whatsapp мне и многим знакомым прислали сообщение о том, что будут «вертолеты распылять средство для дезинфекции». Надо сказать, что действительно испугалась: во-первых, значит, масштаб эпидемии такой серьезный, во-вторых, мало ли что за средство, и как оно скажется на людях. Потом в новостях объявили, что это фейк, и сейчас даже смешно, что ему поверила", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону, проверившего 17 марта 92 аптеки города, дезинфицирующие средства были в большинстве из них, но маски для взрослых - лишь в четырех, а маски для детей - в восьми. В сетевых магазинах и гипермаркетах маски были раскуплены полностью. Начальник управления Константин Тихонов предложил ростовчанам самим изготавливать медицинские маски, сообщило 17 марта "Дон-ТР".

В ростовских аптеках почти нет медицинских масок

Корреспондент "Кавказского узла" посетил около 40 аптек в различных районах Ростова-на-Дону. Детские маски по три штуки в упаковке удалось найти в аптеке "ИП Зырянцева" на улице Добровольского, 18/22, был там и санитайзер. При этом в расположенных в этом же доме аптеках "Домашняя" и "Юг Фарма" маски, по словам продавцов, "давно разобрали". В аптеке "Примула+" по улице Волкова, 25 также нашлись медицинские маски, но и там только детские. Санитайзеры здесь предлагались по относительно низкой цене - по 45 рублей за 100 мл. Во всех других аптеках масок не было.

В многоквартирном доме по адресу Добровольского, 15 находится сразу пять аптек, однако даже санитайзеры были не везде. "Ничего из этого нет, все закончилось", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" провизор аптеки "Вита". В одной из двух "Социальных аптек" покупателям предлагался антисептик по 355 рублей за 150 мл, в другой - лишь борная кислота, по 15 рублей за 25 мл. В аптеке "Грация плюс - Дешевая аптека" продавец предложил антибактериальные салфетки.

В аптеке "Павлин" на Королева, 32/36 оставалась последняя упаковка антисептического спрея за 239 рублей и спиртовые салфетки. "Все разметают с бешеной скоростью", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" фармацевт. В других аптеках цена антисептиков варьировалась от 65 до 265 рублей за 100 мл.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты потребовали остановить рост цен в Грузии во время пандемии", "Жители Южной Осетии отреагировали на угрозу коронавируса скупкой продуктов", "Россия закрывает свои границы на Южном Кавказе".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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