Следком заинтересовался применением силы полицейским к водителю в Кабардино-Балкарии

13 марта 2020, 12:16

Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку информации о применении сотрудником полиции в Майском физического насилия к водителю.

По данным следователей, в СМИ появилась видеозапись, на которой 12 марта сотрудник ДПС применяет физическое насилие к водителю, остановленному для проверки документов. Кроме того, полицейский отнимает у водителя телефон, пытаясь удалить сделанную видеозапись, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"Будет назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника полиции, а также установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Видео инцидента было опубликовано на Youtube-канале "Анастасия за закон" 12 марта. В ролике видно, как полицейский требует от водителя документы. Видеосъемку ведет пассажир. Далее появляется кадр с надписью: "ИДПС открывает дверь, выхватывает телефон и удаляет видео". После показано, как полицейский стоит возле машины и чем-то занят в мобильном телефоне. "Остановил инспектор ДПС, забрал телефон из рук моего пассажира и удаляет [запись]", - комментирует водитель, который теперь ведет съемку. Инспектор заглядывает в машину и протягивает руку, чтобы взять его телефон. "Объединение перевозчиков России, общественный контроль", - говорит закадровый голос, после чего полицейский подходит к машине со стороны водителя и силой забирает у него телефон, схватив мужчину за голову. При этом инспектор требует документы со словами: "Быстро". "Телефон убери. Телефон лучше убери", - настаивает полицейский. Видео с названием "Оборотни в погонах. Майский" сегодня к 12.15 мск набрало 682 просмотра.

Информации об инциденте на сайте МВД по Кабардино-Балкарии сегодня к 12.15 мск нет.