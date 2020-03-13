ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского юриста Исмайлова

13 марта 2020, 09:20

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу азербайджанского юриста Аслана Исмайлова на исключение его из коллегии адвокатов, признав нарушение прав на справедливое разбирательство. Однако ЕСПЧ не установил компенсацию, поскольку Исмайлов не предъявил вовремя такого требования.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая 2013 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана решил приостановить адвокатскую деятельность Исмайлова и подать иск о прекращении его полномочий и исключении из коллегии. Поводом для этого послужила жалоба судьи районного суда Баку на то, что юрист оскорбил его. Случилось это после того, как сам Исмайлов пожаловался на судью, заявив о его предвзятости. 10 сентября 2013 года Наримановский райсуд Баку удовлетворил иск коллегии адвокатов и постановил исключить Исмайлова из этой структуры и лишить его статуса адвоката. Верховный суд (ВС) Азербайджана в апреле 2014 года удовлетворил жалобу Исмайлова и вернул дело на повторное рассмотрение Бакинского апелляционного суда (БАС), но тот отклонил ее, и ВС при новом рассмотрении оставил в силе решение БАС.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 марта объявил решение по делу Исмайлова. ЕСПЧ счел, что местные суды нарушили право Исмайлова на справедливое судебное разбирательство. В частности, несмотря на то, что юрист указывал на отсутствие достоверных доказательств оскорбления судьи, коллегия адвокатов наказала его. Суды Азербайджана утвердили решение коллегии, вопреки доводам юриста в пользу своей невиновности, сказано в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Однако для Исмайлова не была установлена компенсация. Поскольку он не предъявил соответствующее требование в установленные сроки, ЕСПЧ не назначил денежную сумму за возмещение морального ущерба и судебных затрат, отмечено в решении.

Сам Исмайлов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что доволен решением суда. Он назвал это решение подтверждением неправомерности его исключения из Коллегии адвокатов Азербайджана.

Эксперт Института прав медиа Халид Агалиев, проводящий мониторинг решений ЕСПЧ по делам из Азербайджана, отметил, что решение ЕСПЧ открывает правовые основы для отмены судебных решений по делу Исмайлова и восстановления его адвокатских полномочий.

По словам Агалиева, решения азербайджанских судов может отменить Пленум Верховного суда Азербайджана.

"Вообще коллегия адвокатов в последние годы исключила целый ряд адвокатов, известных независимой позицией, предающих огласке вопиющие нарушения закона и прав человека со стороны правоохранителей и силовиков. В этом ряду, помимо Аслана Исмайлова, Эльчин Намазов, Халид Багиров, Ялчин Иманов, Ирада Джавадова, Алаиф Гасанов", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Напомним, что в ноябре 2018 года суд в Баку приговорил Аслана Исмайлова к году исправительных работ и 900 долларам штрафа, признав его виновным в хулиганстве. Исмайлов связал уголовное преследование с критикой властей и заявил о намерении обжаловать приговор.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".