Активисты призвали обозначить захоронения жертв репрессий в Кабардино-Балкарии

12 марта 2020, 02:41

Общественные организации Кабардино-Балкарии обратились к властям региона с просьбой раскрыть информацию о местах массового захоронения жертв политических репрессий для установления оград и табличек. Общественный интерес к истории политрепрессий в регионе упал до минимума, констатировал историк.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" " 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне ". "У нас есть множество документов об острых конфликтах на национальной почве. Сталин оставил очень сложное наследство в этом вопросе", - считает научный сотрудник Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики", автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк.

Письмо с просьбой раскрыть места массовых захоронений жертв политических репрессий 1920-1930 годов 11 марта направили властям республики Ассоциация жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии, а также ряд других общественных организаций региона. Выполнение этого требования Ассоциация пытается добиться от госструктур региона уже несколько лет, рассказал руководитель организации Маркс Шахмурзов.

"Мы и ранее обращались, но нам отвечали, что эти места невозможно установить. Надеюсь, места захоронения невинно убиенных будут установлены, ограждены, на них будут вывешены таблички, и мы сможем приходить туда и склонять головы",- сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Шахмурзов.

Расстрелы жертв политических репрессий осуществлялись на окраине Нальчика, на территории бывшего совхоза "Нальчикский", сообщил нальчикский издатель, историк и краевед Виктор Котляров. По его словам, место захоронения репрессированных и расстрелянных известно, однако никакого указателя там нет.

"Убитых сваливали во рвы и присыпали землей. В этих рвах, по неутонченным сведениям, захоронили более десяти тысяч человек. Только в первом томе "Книги памяти", изданном нашим издательством, опубликовано 1600 имен расстрелянных в 1937-1938 годах по решению "тройки". Во второй книге - 4300 персоналий, из них более тысячи расстрелянных", - сообщил историк.

Особая тройка НКВД в Кабардино-Балкарии выносила приговоры по уголовным делам, в том числе по делам кулаков и других нежелательных элементов. В ее состав входил Николай Антонов-Грицюк, возглавлявший НКВД Кабардино-Балкарии, а с 1937 года - партийный и государственный деятель Кабардино-Балкарии Бетал Калмыков. На этом посту Калмыков подписал ряд протоколов, по которым были репрессированы 3000 человек, поэтому в 1930-е годы Калмыкова "за глаза нередко называли "кровавым", говорится в биографии Калмыкова, размещенной на "Кавказскому узле".

По словам историка, точное число лиц, подвергшихся политическим репрессиям в республике, до сих пор неизвестно. "В ряде источников приводится цифра в 55 тысяч. Известно, что в 1935 году население Кабардино-Балкарии составляло 301 тысячу человек. Получается, что репрессии затронули большинство жителей Кабардино-Балкарии", - рассказал Котляров.

По его словам, общественный интерес к истории политических репрессий в последние годы упал до минимума. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что его издательство до сих пор не продало большую часть тиража "Книги памяти". Историк отметил, что работа по подготовке книги, занявшая восемь лет, осуществлялась на общественных началах и была выполнена преподавателем КБГУ Лафишевой. Средств на издание книги тоже не было: результатов не дали ни сборы народных средств, ни многочисленные обращения к спонсорам, пояснил историк.

Издательство взяло кредит и выпустило книгу на свои средства. "Мы и не предполагали, что столь необходимое издание, затрагивающие в той или иной мере каждого жителя республики, окажется совершенно невостребованным", - заявил Котляров.

По его словам, вторая книга, в которую вошло более четырех тысяч имен, лежит без движения в издательстве. Она нуждается в огромной подготовительной и сверочной работе, но проводить ее некому, а обращение о помощи не нашло отклика, заключил издатель.