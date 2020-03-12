Памятная доска на месте бывшего аула Сауту. Кабардино-Балкария. Фото Луизы Оразаевой для "Кавказского узла"

12 марта 2020, 02:41

Активисты призвали обозначить захоронения жертв репрессий в Кабардино-Балкарии

Общественные организации Кабардино-Балкарии обратились к властям региона с просьбой раскрыть информацию о местах массового захоронения жертв политических репрессий для установления оград и табличек. Общественный интерес к истории политрепрессий в регионе упал до минимума, констатировал историк.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". "У нас есть множество документов об острых конфликтах на национальной почве. Сталин оставил очень сложное наследство в этом вопросе", - считает научный сотрудник Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики", автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк.

Письмо с просьбой раскрыть места массовых захоронений жертв политических репрессий 1920-1930 годов 11 марта направили властям республики Ассоциация жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии, а также ряд других общественных организаций региона. Выполнение этого требования Ассоциация пытается добиться от госструктур региона уже несколько лет, рассказал руководитель организации Маркс Шахмурзов.

"Мы и ранее обращались, но нам отвечали, что эти места невозможно установить. Надеюсь, места захоронения невинно убиенных будут установлены, ограждены, на них будут вывешены таблички, и мы сможем приходить туда и склонять головы",- сообщил  корреспонденту "Кавказского узла" Шахмурзов.

Расстрелы жертв политических репрессий осуществлялись на окраине Нальчика, на территории бывшего совхоза "Нальчикский", сообщил нальчикский издатель, историк и краевед Виктор Котляров. По его словам, место захоронения репрессированных и расстрелянных известно, однако никакого указателя там нет. 

"Убитых сваливали во рвы и присыпали землей. В этих рвах, по неутонченным сведениям, захоронили более десяти тысяч человек. Только в первом томе "Книги памяти", изданном нашим издательством, опубликовано 1600 имен расстрелянных в 1937-1938 годах по решению "тройки". Во второй книге - 4300 персоналий, из них более тысячи расстрелянных", - сообщил историк.

Особая тройка НКВД в Кабардино-Балкарии выносила приговоры по уголовным делам, в том числе по делам кулаков и других нежелательных элементов.  В ее состав входил Николай Антонов-Грицюк, возглавлявший НКВД Кабардино-Балкарии, а с 1937 года - партийный и государственный деятель Кабардино-Балкарии Бетал Калмыков. На этом посту Калмыков подписал ряд протоколов, по которым были репрессированы 3000 человек, поэтому в 1930-е годы Калмыкова "за глаза нередко называли "кровавым", говорится в биографии Калмыкова, размещенной на "Кавказскому узле".

По словам историка, точное число лиц, подвергшихся политическим репрессиям в республике, до сих пор неизвестно. "В ряде источников приводится цифра в 55 тысяч. Известно, что в 1935 году население Кабардино-Балкарии составляло 301 тысячу человек. Получается, что репрессии затронули большинство жителей Кабардино-Балкарии", - рассказал Котляров.

По его словам, общественный интерес к истории политических репрессий в последние годы упал до минимума. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что его издательство до сих пор не продало большую часть тиража "Книги памяти". Историк отметил, что работа по подготовке книги, занявшая восемь лет, осуществлялась на общественных началах и была выполнена преподавателем КБГУ Лафишевой. Средств на издание книги тоже не было: результатов не дали ни сборы народных средств, ни многочисленные обращения  к спонсорам, пояснил историк.

Издательство взяло кредит и выпустило книгу на свои средства. "Мы и не предполагали, что столь необходимое издание, затрагивающие в той или иной мере каждого жителя республики, окажется совершенно невостребованным", - заявил Котляров.

По его словам, вторая книга, в которую вошло более четырех тысяч имен, лежит  без движения в издательстве. Она нуждается в огромной подготовительной и сверочной работе, но проводить ее некому, а обращение о помощи не нашло отклика, заключил издатель.

Примечание:

"Правозащитники назвали бессмысленным уголовное преследование Кочесоко", "Балкарцы предпочли память о депортации празднованию 8 марта", "Памятник жертвам политических репрессий установлен в Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 марта 2020, 14:01

12 марта 2020, 13:21

  • Активисты приостановили голодовку в Сухуме

    Пять голодающих на площади в Сухуме прекратили акцию протеста в ожидании итогов сегодняшнего заседания парламента Абхазии. Если антикоррупционное законодательство не будет усовершенствовано, голодовка возобновится, заявили активисты.

12 марта 2020, 13:06

12 марта 2020, 12:28

  • Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией

    Пограничники отказываются пропускать в Абхазию возвращающихся из Грузии жителей приграничных районов, объясняя это отсутствием экспресс-тестов для проверки на коронавирус. Жители Гальского района, выехавшие в Грузию на заработки, для лечения и на похороны, вынуждены снимать номера в гостиницах.

12 марта 2020, 11:28

  • Жители Чечни переняли практику публичных извинений

    Пользователи Instagram отказались принять извинения жителя Чечни Марата Цумаева за оскорбительные публикации в Telegram. Молодого человека "вычислили и призвали к ответу" сами местные жители, подчеркнули администраторы чеченских пабликов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи