Жители Азербайджана почтили память жертв "Черного января"

20 января 2020, 20:40

Тысячи людей пришли на Аллею шехидов в Баку в 30-летнюю годовщину ввода советских войск. МИД Азербайджана напомнил об ответственности руководства СССР за убийства мирных жителей. Формальный повод для ввода войск не выдерживает критики, указал член общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь". Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". 20 января в Азербайджане отмечается как День скорби и является нерабочим днем. Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов (Аллея павших героев) в бакинском Нагорном парке.

Тысячи людей посетили сегодня Аллею шехидов, где похоронены жертвы "Черного января". Они несли к могилам жертв красные гвоздики, ставшие символом этой трагедии. 30 лет назад в местах гибели людей были возложены гвоздики, которые бесплатно подвозили в город жители окрестных сел, занимающиеся цветоводством.

В 12.00 по местному времени (11.00 мск) многие жители республики почтили память жертв минутой молчания. Дали гудки корабли в бакинской бухте, локомотивы на железной дороге, поезда в бакинском метро, просигналили автомобили. В бакинском метро, по традиции, играла траурная музыка. На станции метро «20 января» была организована фотовыставка, посвященная трагическим событиям.

В мечетях, православных храмах, синагогах страны прошли траурные богослужения. Акции поминовения состоялись у мемориалов жертв "Черного января" и в различных городах Азербайджана.

Власти Азербайджана указали на незаконность ввода советских войск

Ответственность за гибель гражданского населения несет руководство бывшего СССР, заявил МИД Азербайджана по случаю 30-летия трагических событий в Баку.

"19 января 1990 года председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев, грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Баку с 20 января. <...> Однако, чтобы население не знало об этом, спецподразделение Комитета государственной безопасности СССР «Альфа» взорвало энергоблок азербайджанского телевидения, <...> отключив телевещание в республике. Таким образом, войска вошли в город, не ведающий о введении чрезвычайного положения, и безжалостно уничтожили мирных жителей", - говорится в заявлении.

Никто из руководства СССР и Азербайджанской ССР не был наказан за проведение военной операции. В 1994 году было принято решение о привлечении к уголовной ответственности бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Абдулрахмана Везирова и председателя Совета министров Аяза Муталибова, однако оба скрылись на территории России. В июле 2012 года, когда в бывшие главы государства были законодательно защищены в Азербайджане от уголовного преследования, Аяз Муталибов вернулся на родину.

И введение чрезвычайного положения, и последовавшая за этим военная операции были неправомерны, согласен эксперт в области уголовного права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров. Он пояснил, что Горбачев, как председатель Верховного совета СССР, не имел права единолично вводить чрезвычайное положение. Режим ЧП в Конституции СССР прописан не был, закон о нем приняли уже спустя три месяца после событий в Баку, а военное положение, согласно статье 121 Основного закона, относилось к компетенции президиума Верховного совета.

Кроме того, Конституция Азербайджанской ССР предусматривала участие властей союзной республики в принятии решений в Москве. "Иными словами, вопрос о вводе ЧП должен был решаться с согласования с руководством Азербайджанской СССР. Но 21 января 1990 года председатель президиума Верховного совета Азербайджанской ССР, покойная Эльмира Гафарова, выступила с заявлением, в котором отмечалось, что руководство республики не давало никакого согласия на введение ЧП и ввод войск", - указал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Массовые убийства бакинцев нарушили подписанные Советским Союзом международно-правовые документы, добавил юрист. "По своей сути и масштабу это действия Советской Армии стали преступлением против человечности", - подчеркнул он.

Тогрул Джуварлы: ввод войск не влиял на армянские погромы

Советская пропаганда пыталась обосновать ввод войск "прекращением армянских погромов", указал Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Армянские погромы произошли за неделю до того, и это было провокацией самого КГБ СССР. В городе было на тот момент 11 тысяч солдат внутренних войск, но они никаких шагов не предпринимали. Люди не верили власти. Более-менее ситуацию контролировал Народный фронт. Кстати, именно активисты Народного фронта взяли на себя защиту армянского населения во многих местах. Они активно участвовали в эвакуации армянских жителей в безопасные места, откуда они потом были отправлены самолетами и паромами. Уже к 16-17 января погромы были прекращены", - отметил он.

По мнению Джуварлы, действия властей только способствовали погромам. "Город был заполонен беженцами из Армении, многие из которых даже не смогли взять самые необходимые вещи. Обездоленные, обиженные, безработные беженцы использовались провокаторами. Вообще, население республики было возмущено бездействием республиканского и центрального руководства в связи с эскалацией насилия в Нагорном Карабахе. Тогда происходили немыслимые в СССР вещи: вооруженные боевики обстреливали азербайджанские села, в то время как у азербайджанцев милиция и армия отбирала даже охотничьи ружья. На фоне всего этого беспредела нагнеталась обстановка в Баку", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, люди были возмущены тем, что Советское руководство не исполняло собственные решения по Нагорному Карабаху. "В ноябре 1989 г. Верховный совет СССР принял постановление об упразднении в Нагорно-Карабахской автономной области Комитета особого управления под руководством Аркадия Вольского и создании Республиканского оргкомитета Азербайджанской ССР. Но это решение не выполнялось", - сказал Джуварлы.

Тофиг Тюркель: советские солдаты спасали тоталитарный строй

Он сравнил события "Черного января" с "кровавым воскресеньем" 1905 года. "Народ тоже тогда не верил, что по ним откроют огонь. И в январе 1990 года жители Баку, стоявшие на символические баррикадах в надежде на то, что танки не проедут через них, стали жертвами. Дезинформация о том, что у людей на баррикадах было оружие, очень быстро развеялась. Никаких доказательств этого не было представлено", - сказал Тогрул Джуварлы.

На его взгляд, избежать трагедии можно было бы, если Москва вовремя позволил бы сменить первого секретаря ЦК Компартии Абдулрахмана Везирова, а новое руководство республики назначило бы дату парламентских выборов. "Но целью был именно разгром структур оппозиции, поэтому была проведена карательная операция", - заключил он.

Джуварлы отметил, что руководство Российской Федерации, которая является правопреемницей СССР, уважает память погибших. "Официальные лица России по протоколу во время визитов посещают Аллею шехидов и отдают дань памяти жертвам. Лично Владимир Путин во время официального визита посещал мемориал и склонял голову перед памятью жертв. Российские послы каждый год участвуют, наряду с остальным дипкорпусом, в посещении Аллеи шехидов 20 января", - отметил Тогрул Джуварлы.

Ввод войск произошел потому, что Москва не верила в победу коммунистов на демократических выборах, указал обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. "Военная операция имела целью устрашение всего СССР. Однако самоотверженное сопротивление жителей Азербайджана агрессии, организация похорон жертв с почестями и с участием миллиона человек, распространение героически снятых фото- и видеоматериалов зверств армии в зарубежных и некоторых советских СМИ стало моментом истины, приблизило конец коммунистического режима. И когда в августе 1991 года была предпринята попытка повторить совершенное в Баку уже на улицах Москвы, это стало концом системы", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Очевидцы рассказали о стойкости бакинцев в дни "Черного января"

Протестующие были безоружны, подтвердил участник январских событий Мурсал Аскеров. "Мы стояли на пути армии на въезде Баку со стороны Сумгаита. Мы были безоружны, в качестве баррикад были выставлены автобусы, грузовики. Танки, бронетехника поначалу остановились. Но потом вдруг они резко поехали на людей, разнесли баррикады, потом крушили на своем пути, что попадало. Дороги были залиты кровью. Не позволяли подбирать даже раненых и тела погибших, потому что шла стрельба. Как потом выяснилось, военные не были уверены, что молодые солдаты-срочники смогут стрелять в безоружных людей, и призвали для проведения карательной операции резервистов", - рассказал Аскеров корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на ввод войск, люди не уходили с улиц, отметил другой очевидец, Вагиф Джаббаров. "Несмотря на то, что в город вошли войска и была учинена бойня, протестная акции продолжалась 20 января у здания ЦК КПА Азербайджана. Люди массово выбрасывали партбилеты. Мешки были заполнены партбилетами, которые демонстративно сжигались на площади. Над нами летел вертолет, с которого бросали листовки с возложением ответственности за произошедшее на Народный фронт. Но это еще больше нас возмущало. Потом было принято решение коллективно похоронить жертв. Военные власти никак не соглашались на это, но народ настоял. Похороны превратились в миллионную процессию. В день похорон армия ушла с главных улиц", - сообщил Джаббаров корреспонденту "Кавказского узла".