Девять авиарейсов задержаны в Краснодаре из-за тумана

11 декабря 2019, 11:04

Работа международного аэропорта в столице Кубани нарушена сегодня в связи с ухудшением погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили спасатели.

По данным пресс-службы аэропорта, девять авиарейсов вылетят из Краснодара позже намеченного времени из-за сильного тумана. Два рейса авиакомпаний Turkish Airlines в Стамбул и "Аэрофлот" в Москву – отменены, а рейс в Москву авиакомпании "ЮТэйр" будет выполняться из Анапы.

Кроме того, пять самолетов не смогли приземлиться в Краснодаре, поэтому были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон, со ссылкой на представителя пресс-службы сообщает сегодня «Интерфакс».

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, информирует сегодня ГТРК «Кубань». Региональное управления МЧС из-за сильного тумана объявило штормовое предупреждение, которое будет действовать первую половину сегодняшнего дня, сообщили 10 декабря «Кубанские новости».

«Работа аэропорта Краснодар осуществляется по фактической погоде из-за тумана, железнодорожное, автомобильное сообщение и работа паромной переправы осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении на сайте краснодарского управления МЧС.

Согласно онлайн табло на сайте аэропорта, по состоянию на 11.00 мск сегодня, вылет авиарейса в Белград задержан до 13.40 мск, пять самолетов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», Россия» и «Сибирь» вылетят с 14.50 до 16.15 мск, вылет рейсов авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург перенесен на 15.45 мск, а авиакомпании «Победа» в Стамбул – до 14.00 мск.

"Кавказский узел" также писал, что 9 декабря два авиарейса были задержаны в связи с плохой видимостью в районе волгоградского аэропорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре переменная облачность при температуре +7 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. Вечером будет облачно, температура снизится до -1, скорость ветра - до 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.