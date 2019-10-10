Фильм режиссеров из Сибири получил гран-при фестиваля "Кунаки"

10 октября 2019, 02:46

Фильм "Отец и сыновья из Кротово" режиссеров Валерия и Евгения Соломиных признан лучшим документальным фильмом на фестивале "Кунаки", проходившем в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" открылся в Нальчике 5 октября. Для участия в конкурсе отобраны 56 фильмов, в том числе картины режиссеров из Кабардино-Балкарии, Дагестана и Краснодарского края. 8 октября зрители кинофестиваля посмотрели фильм "Заповедная земля" о Кабардино-Балкарии и картину "Мегалитическая обсерватория на горе Бештау" о древнем сооружении в Ставропольском крае.

Северо-Кавказский открытый фестиваль документального кино "Кунаки" завершился 9 октября церемонией награждения в Государственном концертном зале. Фильмы, признанные жюри фестиваля лучшими, получили награды, передает корреспондент "Кавказского узла".

Гран-при фестиваля удостоился фильм "Отец и сыновья из Кротово" режиссеров Валерия Соломина и Евгения Соломина. Кинокартина рассказывает о фермере из Сибири Василии Абрамове и двух его сыновьях. Фильм снимался в течении 10 лет, за это Валерий Соломин умер, и съемки заканчивал его сын Евгений Соломин.