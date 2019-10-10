Более 10 тысяч человек потребовали сохранить единственный зоопарк в Краснодаре

10 октября 2019, 06:11

Власти Краснодара хотят вернуть себе участок, на котором расположен частный зоопарк «Сафари-парк», но суды уже трижды отказались удовлетворить их требования. Владельцы зоопарка заявляют о давлении, призывая на помощь глав Чечни и Адыгеи. Жители Краснодара требуют сохранить «Сафари-парк».

Петиция за сохранение «Сафари-парка» в Краснодаре собрала за 3 недели более 10 тысяч подписей. По состоянию на 6.00 мск 10 октября ее поддержали 10 407 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Петиция, опубликованная на сайте Change.org, адресована президенту России Владимиру Путину. Ее авторы просят защитить конституционные права владельцев зоопарка на частную собственность, сохранив любимое место отдыха краснодарцев.

"Руководство «Сафари-парк» уже пошло на вынужденные меры, так как не может больше отбиваться от ежедневных штрафов, организованных чиновниками. Они объявили публично свою просьбу к главам Чеченской Республики и Республики Адыгея, а также мэру Москвы с просьбой выделить земельный участок для организации зоопарка. Но животные могут не выдержать переезда и смены климата", - пишут авторы петиции.

В начале октября мэр Краснодара Евгений Первышов заявил на брифинге, что власти хотят вернуть в собственность города землю, на которой расположен "Сафари-парк". Мэрия усомнилась в законности процедуры и собирается перепроверить, каким образом эта земля оказалась в частных руках. "9 га земли, которые убыли и стали частной собственностью — это вызывает вопросы. Материалы опубликуем. Например, его выкупная стоимость получилась около 300 тысяч рублей", - цитировало слова Первышова издание "Краснодар.Медиа".

Просьбу к Сергею Собянину, Рамзану Кадырову и Мурату Кумпилову озвучил от имени владельцев "Сафари-Парка" журналист Глеб Пьяных. Видео о ситуации в Краснодаре он разместил в своем Instagram 1 октября. Мнения комментаторов разделились: одни критиковали краснодарских чиновников, другие заявляли, что животные в "Сафари-Парке" измучены плохими условиями содержания.

"Сердце не выдерживает смотреть на этих несчастных животных! Может и лучше, чтоб его расформировали и животных отдали более ответственным людям!" - написала katerina.nia. "Ругать создателей зоопарка можно по-всякому. Однако никто ничего похожего за все годы так и не сделал. Люди туда приходят, детям нравится, кислотные наблюдатели везде были и всегда будут", - возразила viktoryaloboda.

Суд трижды принял сторону «Сафари-парка»

Вопрос о закрытии единственного зоопарка в Краснодаре поставили городские власти: они обратились в суд, чтобы оспорить судебное решение от 2013 года, согласно которому земельный участок в парке «Солнечный остров» был передан в собственность владельцев «Сафари-парка», сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат коллегии адвокатов Краснодарского края Мария Иванова. Она много лет представляет интересы владельцев «Сафари-парка» в судах.

Городские власти настаивали в суде, что земельный участок, на котором расположен «Сафари-парк» перешел в частную собственность незаконно, так как эта территория является памятником природы и имеет статус особо охраняемой. В суде представители мэрии ссылались на решение 1988 года, когда был образован памятник природы на территории парка «Солнечный остров» (ранее парк носил название «40-летия Октября» - прим. "Кавказского узла").

По словам Ивановой, особо охраняемый режим парк получил постановлением губернатора только в 2016 году, когда участок под "Сафари-парком" уже находился в собственности его владельцев. «Процедура, на которую [власти] ссылаются, в 1988 году не была исполнена. Суд первой инстанции отказал им, потому что мы доказали, что решение 1988 года исполнено не было: госорганы тогда не сделали учетные карточки, экспертизы, не утвердили границы особо охраняемой территории, не внесли эти сведения в Госплан», - рассказала Иванова.

Как утверждает адвокат, в 2016 году краевые власти решили возобновить процедуру по установлению границ особо охраняемой природной территории (ООПТ), но нарушили при этом ее порядок. «Приняли постановление в 2016 году, что эта территория является ООПТ и решили, что все. Все это я расписала в суде, мы выиграли три процесса», - сообщила Иванова. В итоге суд отказал мэрии Краснодара в пересмотре решения о передачи прав собственности на земельный участок по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку закон обратной силы не имеет.

«Если эти земли изъяты, зарезервированы муниципалитетом, они не могут передаваться в частную собственность, но на тот момент, когда нам в 2013 году передавали эти земли, это было рекреационная зона. Нам землю предоставляли, исходя из правил землепользования и застройки: на тот момент там разрешалось располагать зоопарки, зооуголки, соответственно мы и начали это строительство», - пояснила Иванова.

Росреестр подтвердил кадастровую стоимость участка

Последнее решение было вынесено коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда 22 августа 2019 года, суд принял сторону владельца "Сафари-парка", отметила она. По словам адвоката, после этого решения зоопарк начали "давить проверками" по анонимным сообщениям о нарушениях.

«По проверкам мы отбиваемся. Тогда власти придумали новую претензию, что якобы мы у них землю взяли не за миллиард, как она стоила на тот период, а за 300 тысяч рублей», - заявила Иванова. Юристы "Сафари-парка" изучили ситуацию с зоопарками по всей стране и выяснили, что это не исключительный случай: по словам адвоката, кадастровая стоимость земельного участка, на котором расположен Московский зоопарк составляет 800 тысяч рублей.

Согласно кадастровой справке от 7 октября 2019 года (копия документа есть в распоряжении "Кавказского узла"), «Сафари-парк» должен был отнесен к 14 группе разрешенного использования земель, на котором можно располагать зоопарки, парки, городские сады, в этом случае кадастровая стоимость квадратного метра составляла на тот период времени 0,72 рубля, отметила Иванова. По версии мэрии, кадастровая стоимость участка в 2011 году должна была составлять 19 тысяч рублей за квадратный метр, а общая стоимость участка в 89 тысяч квадратных метров, таким образом, составляет почти 1,7 млрд рублей.

«Мы сделали запрос в кадастр и убедились, что это были кадастровые ошибки, нас внесли не в ту категорию. Нам подтвердили, что с 2011 по 2013 годы каждый раз не правильно считали кадастровую стоимость. Вначале они нас отнесли к 7-й группе, а это строительство сооружений для размещения административных, офисных зданий, объектов науки, здравоохранения. Кадастровая ошибка была выявлена в 2013 году, и вместо того, чтобы нас внести в 14-ю категорию, они нас внесли в земли, предназначенные для производственных, административных зданий коммунального хозяйства, продовольственного снабжения и заготовок. Росреестр признал свою ошибку и извинился», - сообщила Иванова.

Иванова подтвердила, что владельцы "Сафари-парка" готовы переехать в другой регион, где им выделят земельный участок. К главе Адыгеи они обратились потому что эта республика рядом с Краснодаром. Обращение к мэру Москвы и главе Чечни обусловлено тем, что они, по мнению владельцев "Сафари-парка", могут выделить землю для зоопарка, объяснила она.

Если зоопарк в Краснодаре закроется, а возможности для переезда не будет, владельцам "Сафари-парка" придется решать судьбу полутора тысяч животных. Вероятно, их придется раздавать другим зоопаркам, отметила Иванова. Претензии зоозащитников к условиям содержания животных она считает частью общей кампании по травле зоопарка: по словам адвоката, они возникли ровно тогда, когда у "Сафари-парка" начались проблемы с властями.

Рудомаха: режим памятника никто не отменял

Экологи выступают против размещения зоопарка на территории «Солнечного острова», сообщил координатор «Экологической Вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Рудомахи, специально экологи не занимались проблемой выделения участка под «Сафари-парк», но считают неправомерной передачу этой земли в частные руки. «Это особо охраняемая природная территория, памятник природы, существующий там еще с советских времен, и там в принципе не может в собственность ничего продаваться», - заявил он.

Проблема возникла из-за несоответствия советских и современных правил охраны природных памятников. Новые требования, такие как, в частности, уточнение границ, возникли относительно недавно, пояснил эколог. «Режим памятника никто не отменял, в 2016 году его просто привели в соответствие с действующим законодательством. Мы подключимся сейчас, гнать их надо оттуда», - заключил Андрей Рудомаха.

Журналист усмотрел коррупционные интересы в конфликте мэрии с "Сафари-парком"

Редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов утверждает, что вел независимое расследование с самого начала конфликта между властями и "Сафари-парком". Изучив документы и решения судов, Потапов пришел к выводу, что власти просто хотят освободить парк «Солнечный остров» от всех предпринимателей - не только от «Сафари-парка».

«Для этого готовят сейчас изменения организационно-правовой формы муниципальных учреждений. Все кафе, карусели, по большей части они частные и работают на основании договоров с МУПом (муниципальным унитарным предприятием - прим. "Кавказского узла"). Как только их ликвидируют, создадут муниципальное казенное учреждение. Эти МКУ полностью посадят на бюджет: если МУП должен сам зарабатывать деньги, то МКУ должен финансироваться из бюджета. Все договора, заключенные с частными предпринимателями и юридическими лицами, сразу потеряют свою юридическую силу», - сообщил Потапов корреспонденту «Кавказского узла».

Потапов разделяет мнение, что на момент передачи участка владельцам "Сафари-парка" эта земля еще не имела статуса особо охраняемой природной территории. «Есть решение суда, в котором указано, что никакой зоны ООПТ не было, когда на землю было принято право собственности. Если мы считаем, что это зона ООПТ, то там уже сейчас не должно быть ни одной карусели, - вообще ничего, кроме деревьев, там быть не должно. По охранным документам там любая хозяйственная деятельность запрещается», - отметил Потапов.

Он придерживается мнения, что власти просто хотят очистить "Солнечный остров" от работающих на нем предпринимателей, чтобы завести туда других. "Сафари-парк" является основным объектом на этой территории, и его убрать сложнее, чем мелких предпринимателей. «Это достаточно сложный объект, и это объект культуры, образования. У них возле каждого животного размещена информация о нем, у них стоят интерактивные мониторы, в динопарке рядом с макетами динозавров стоят интерактивные доски, которые рассказывают про них. "Сафари-парк" – это единственный частный зоопарк, который сегодня не получает ни копейки из бюджета, в России больше частных зоопарков нет, остальные зоопарки содержат налогоплательщики», - отметил он.

Парк "40-летия Октября" в свое время выходил за границы острова: его часть площадью в 6 га располагалась вдоль улицы Ставропольской, отметил Потапов. По информации журналиста, эта земля была передана Торгово-промышленной палате и на сегодняшний день она уже застроена, однако никаких претензий у властей по этому участку нет.

Зоозащитники: «Сафари-парк» тесен для диких животных

Несколько лет назад зоозащитники обращались в прокуратуру из-за содержания двух львов в тесной клетке на территории одного из предприятий. У них была информация, что животные принадлежат владельцу «Сафари-парка», рассказала представитель «Альянса защитников животных - Краснодар» Елена Наседкина корреспонденту «Кавказского узла».

«Тогда мы получили какие-то отписки из прокуратуры, а потом я ситуацию упустила и не знаю, как она разрешилась. Потом были заявления по поводу того льва, который был в самом «Сафари-парке», - сообщила Наседкина. По словам активистки, лев в зоопарке тоже содержался в тесном вольере, а владелец ссылался на бюрократические препятствия, говоря, что расширить вольер нельзя.

Она отметила, что зоозащитники не против существования зоопарков при двух условиях: территория для хищников должна быть большой, а самих животных не должны отлавливать из дикой природы. В зоопарках следует держать только тех зверей, которые не могут быть возвращены в дикую природу. «Мы пытались разобраться откуда в «Сафари-парке» животные, но не нашли никаких документов. Происхождение этих животных нам не известно», - сказала активистка.

Наседкина опасается, что с закрытием зоопарка животные могут попасть в еще худшие условия. Известны случаи, когда при закрытии зоопарков животных просто убивали или выпускали в среду обитания возле поселков, но привыкшие к людям звери приходили в населенные пункты, отметила она. По словам активистки, существующие законы не позволяют проконтролировать судьбу животных или обязать владельца создать им подходящие условия для жизни.

«Сафари-парк» может существовать, если в нем останутся только некоторые виды животных - те, которым не требуется большая территория, считает она. По словам Наседкиной, зоопарк стоит переформатировать в центр реабилитации для больных или раненых животных, а также диких зверей, которых уже невозможно отпустить на волю. «Пока нет соответствующих законов, можно только пытаться немного улучшить что есть. Нет там нормальных условий для жирафов и для морских животных, которым вообще невозможно обеспечить необходимые условия: нормальную морскую воду, в хлорированной воде они быстро умирают», - заключила Наседкина.

Жители Кубани назвали зоопарк хорошим местом отдыха

«Сафари-парк» популярен у горожан, сообщили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Краснодара. Молодая мама Юлия Мельникова раз в неделю приезжает в «Сафари-парк» со своим пятилетним сыном. «Здесь не только звери, но и для детей много развлечений. Приятная атмосфера, а животные все ухоженные и голодными не выглядят. Я своему сыну объясняю, что эти звери, которые остались без мамы, и не смогли самостоятельно выжить в лесу», - рассказала она "Кавказскому узлу".

В День открытых дверей 6 октября в зоопарке была огромная очередь, сообщил краснодарец Егор Ситников. «Мы всегда приходим на такие мероприятия, и в обычные дни тоже приходим с детьми. Я потом прочитал, что было 20 тысяч посетителей в воскресенье. Мне кажется, это говорит о популярности зоопарка», - сообщил мужчина.

Жительница Абинска Тамара Невская приехала вместе с внуками на День открытых дверей в зоопарк, несмотря на дождь. «Мы уже были в «Сафари-парке», нам понравилось: животные ухоженные, веселые. К нам в Абинск маленький передвижной зоопарк приезжал, там были такие измученные звери, что я просто увела внуков, а здесь им явно хорошо», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Краснодара Игорь Нестеренко назвал себя противником зоопарков. Он заявил, что никогда не поведет в краснодарский зоопарк своих детей. «Я считаю, что мы вообще должны отказаться от зоопарков, потому что негуманно содержать диких животных в клетках. Если уж организовывать «сафари-парки», то на большой территории, как это делают за границей, чтобы звери даже не поняли, что это парк», - сказал он.